Remates judiciales de la DIAN en diciembre: inmuebles desde $10 millones disponibles

Los remates judiciales de la DIAN en diciembre ya están disponibles y presentan un conjunto de bienes inmuebles que entran en fase de venta. La entidad habilitó un nuevo catálogo donde se incluyen viviendas, lotes y estacionamientos con precios base desde los $10 millones, lo que ha despertado interés entre compradores que buscan oportunidades dentro de estos procesos oficiales.

Estas subastas hacen parte de las prácticas habituales gestionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que cuenta con una sección dedicada exclusivamente a los remates. Allí se puede consultar información detallada de las propiedades que están bajo su poder y que avanzan hacia su disposición mediante pujas abiertas al público.

Cómo funcionan las subastas y requisitos de participación

Para participar en los remates judiciales de la DIAN, cualquier interesado debe cumplir con requisitos básicos establecidos por la entidad. Es obligatorio contar con una cuenta activa en el portal, estar inscrito en el RUT y disponer de la firma electrónica. Además, se debe realizar un depósito equivalente al 40% del avalúo del inmueble, consignado en la cuenta de la DIAN en el Banco Agrario

El acceso a las pujas se realiza ingresando a la opción ‘Remate virtual’ tras buscar en el navegador ‘Remates DIAN’. Luego, es necesario seleccionar el mes correspondiente, consultar los bienes disponibles y, si se desea participar, ingresar y elegir el rol dentro de la plataforma.

Listado de bienes disponibles en los remates de diciembre de 2025

A continuación, se presentan algunos inmuebles incluidos en el catálogo publicado por la DIAN para el último mes del año:

- Garaje en Bogotá, Cundinamarca - número de remate: 56932

Ubicación: Calle 163 #73-83

Tipo de inmueble: Estacionamiento

Precio base de oferta: $10.155.600

Fecha de la audiencia: Miércoles 10 de diciembre, 10:00 a.m.

- Celda de parqueadero en Bello, Antioquia - número de remate: 2025601003308

Ubicación: Conjunto residencial mixto Florida Norteamérica P.H., torre 9 (Avenida 26 #52-200)

Tipo de inmueble: Parqueadero

Precio base de oferta: $17.500.000

Fecha de la audiencia: Martes 9 de diciembre, 10:00 a.m.

- Lote en Armenia, Quindío - número de remate: 20256013773

Ubicación: Carrera 19 #28–59

Descripción: Terreno de 8 metros de frente por 19,2 de fondo, con construcción de fachada negra y naranja y una oficina con escaleras

Precio base de oferta: $48.781.950

Fecha de la audiencia: Miércoles 17 de diciembre, 8:00 a.m.

Casa en Armenia, Quindío - número de remate: 20256013550