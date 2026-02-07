Partidazos de este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo: horarios
Prográmese con los mejores partidos en Colombia y el mundo para este fin de semana del 7 y 8 de febrero.
febrero 07 de 2026
Repase la programación de los mejores partidos para este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo. Las mejores ligas en acción: Premier League, Bundesliga, Liga BetPlay y Liga Argentina.
Sábado 7 de febrero
- Manchester United vs. Tottenham – 7:30 a.m.
- Wolfsburg vs. Borussia Dortmund – 9:30 a.m.
- Arsenal vs. Sunderland – 10:00 a.m.
- Wolves vs. Chelsea – 10:00 a.m.
- Barcelona vs. Mallorca – 10:15 a.m.
- Newcastle vs Brentford – 12:30 p.m.
- Águilas vs. Cúcuta Deportivo – 2:00 p.m.
- Deportes Tolima vs. Llaneros – 4:10 p.m.
- River Plate vs. Tigre – 6:00 p.m.
- Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p.m.
- Junior de Barranquilla vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m.
Domingo 8 de febrero
- Brighton vs. Crystal Palace – 9:00 a.m.
- Liverpool vs. Manchester City – 11:30 a.m.
- Bayern Múnich vs. Hoffenheim – 11:30 a.m.
- Atlético Madrid vs. Real Betis – 12:30 p.m.
- Valencia vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
- Alianza vs. Once Caldas – 4:10 p.m.
- Deportivo Cali vs. Millonarios – 6:20 p.m.
- Vélez vs. Boca Juniors – 8:15 p.m.
- Jaguares vs. Pereira – 8:30 p.m.