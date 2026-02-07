CANAL RCN
Partidazos de este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese con los mejores partidos en Colombia y el mundo para este fin de semana del 7 y 8 de febrero.

febrero 07 de 2026
07:35 a. m.
Repase la programación de los mejores partidos para este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo. Las mejores ligas en acción: Premier League, Bundesliga, Liga BetPlay y Liga Argentina.

Sábado 7 de febrero

  • Manchester United vs. Tottenham – 7:30 a.m.
  • Wolfsburg vs. Borussia Dortmund – 9:30 a.m.
  • Arsenal vs. Sunderland – 10:00 a.m.
  • Wolves vs. Chelsea – 10:00 a.m.
  • Barcelona vs. Mallorca – 10:15 a.m.
  • Newcastle vs Brentford – 12:30 p.m.
  • Águilas vs. Cúcuta Deportivo – 2:00 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Llaneros – 4:10 p.m.
  • River Plate vs. Tigre – 6:00 p.m.
  • Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m.

Domingo 8 de febrero

  • Brighton vs. Crystal Palace – 9:00 a.m.
  • Liverpool vs. Manchester City – 11:30 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Hoffenheim – 11:30 a.m.
  • Atlético Madrid vs. Real Betis – 12:30 p.m.
  • Valencia vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
  • Alianza vs. Once Caldas – 4:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Millonarios – 6:20 p.m.
  • Vélez vs. Boca Juniors – 8:15 p.m.
  • Jaguares vs. Pereira – 8:30 p.m.
