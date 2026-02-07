Partidazos de este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo: horarios

Repase la programación de los mejores partidos para este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo. Las mejores ligas en acción: Premier League, Bundesliga, Liga BetPlay y Liga Argentina.

Sábado 7 de febrero

Manchester United vs. Tottenham – 7:30 a.m.

Wolfsburg vs. Borussia Dortmund – 9:30 a.m.

Arsenal vs. Sunderland – 10:00 a.m.

Wolves vs. Chelsea – 10:00 a.m.

Barcelona vs. Mallorca – 10:15 a.m.

Newcastle vs Brentford – 12:30 p.m.

Águilas vs. Cúcuta Deportivo – 2:00 p.m.

Deportes Tolima vs. Llaneros – 4:10 p.m.

River Plate vs. Tigre – 6:00 p.m.

Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m.

Domingo 8 de febrero