ELN atacó con explosivos batallón en Ocaña: hay varios uniformados heridos

Durante la noche del pasado 5 de febrero se registró un ataque con artefactos explosivos en las instalaciones del Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

ELN atacó batallón del Ejército en Norte de Santander

La acción violenta fue atribuida al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la información oficial, los responsables habrían acondicionado dispositivos artesanales de lanzamiento de explosivos en un vehículo tipo volqueta, desde donde ejecutaron el atentado contra la unidad militar.

La explosión generó momentos de tensión en la zona y dejó como saldo dos uniformados heridos por esquirlas.

Los militares lesionados fueron evacuados de inmediato a un centro asistencial de Ocaña, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades indicaron que su estado es estable.

Tras el ataque, las tropas reaccionaron y desplegaron un operativo en el sector. Durante la acción fue neutralizado uno de los presuntos participantes del atentado y otro integrante del grupo armado fue capturado cuando intentaba huir del lugar.

El comando militar señaló que este hecho se enmarca en una serie de acciones ofensivas que se desarrollan contra estructuras del ELN en la región del Catatumbo, particularmente en el municipio de Tibú.

Según la institución, este grupo armado continúa empleando métodos que ponen en riesgo a la población civil y al personal de la Fuerza Pública.

Adicionalmente, se activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento al personal afectado y se iniciaron los procesos de denuncia ante las autoridades competentes.

Continúa ofensiva militar en el país contra el ELN

“Actualmente, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) realiza las verificaciones en la zona para descartar la presencia de algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o al personal militar que transita por el sector”, indicó el Ejército.

Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán las operaciones en Norte de Santander con el objetivo de contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país.