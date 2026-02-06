CANAL RCN
Llega a Colombia el celular con el Récord Guinness en resistencia: así puede conseguirlo

Este dispositivo incorpora una arquitectura de protección de seis capas y tecnologías de amortiguación.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
09:57 p. m.
La firma tecnológica HONOR ha hecho oficial el lanzamiento en Colombia del nuevo HONOR Magic8 Lite, un dispositivo que llega al mercado con un respaldo sin precedentes: el título de GUINNESS WORLD RECORDS por la caída de mayor altura desde un smartphone, tras sobrevivir a un impacto de 6,133 metros en Dubái.

A diferencia de las pruebas simbólicas de la industria, el Magic8 Lite superó la caída sin fallas estructurales ni funcionales. El secreto reside en su arquitectura de seis capas y la tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0, que utiliza fluidos no newtonianos. Estos materiales funcionan como "airbags" que se endurecen instantáneamente al recibir un golpe, protegiendo los componentes críticos.

Además, es el primero de su serie en incorporar Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que eleva la resistencia de la pantalla en un 30% y permite soportar caídas de 2,5 metros sobre superficies extremas como mármol o asfalto.

Las grandes características de este dispositivo

El dispositivo no solo destaca por su blindaje, sino por su autonomía. Equipado con una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh —la más grande en su categoría en Colombia—, promete hasta seis años de vida útil sin desgaste significativo.

  • Rendimiento extremo: Funciona en temperaturas desde -30 °C hasta 55 °C.
  • Gestión inteligente: El "Modo de Ultra Ahorro" permite realizar llamadas de hasta 60 minutos con solo el 2% de carga.
  • Carga: Soporta carga rápida de 66W y carga inversa para alimentar otros dispositivos.

En el apartado técnico, el terminal integra el procesador Snapdragon® 6 Gen 4 y el sistema operativo MagicOS 9.0 (Android 15). La fotografía queda a cargo de un sensor principal de 108 MP con doble estabilización (OIS + EIS), optimizado por herramientas de IA generativa que permiten borrar objetos o expandir imágenes de forma nativa.

Su pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas alcanza un brillo pico de 6.000 nits, garantizando visibilidad total incluso bajo el sol directo de mediodía, mientras protege la salud visual con atenuación PWM de 3.840 Hz.

Disponibilidad y precio en Colombia

Pese a su robustez, el equipo mantiene un perfil estético delgado de solo 7,76 mm. El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en colores Verde Esmeralda, Negro Medianoche y Dorado Amanecer.

  • Precio: Desde $2.299.000 COP.
  • Configuración: 256GB de almacenamiento y 16GB de RAM efectiva (8GB físicos + 8GB virtuales).
