Casi cinco millones de niñas podrían sufrir mutilación genital en 2026: advierte la ONU

Unos 4,5 millones de niñas en todo el mundo, gran parte de ellas menores de cinco años, se enfrentan en este 2026 al riesgo inminente de sufrir mutilación genital. Esta alarmante cifra fue revelada el viernes, 6 de febrero, por diversas agencias de la ONU, que estiman que cerca de 230 millones de mujeres a nivel global ya han sido sometidas a esta práctica.

Según el comunicado, publicado en conjunto por varios organismos, la ablación —el término médico utilizado para describir la extirpación de un órgano— pone en peligro "la salud física y mental de las mujeres y puede provocar complicaciones graves y duraderas", derivando en problemas como hemorragias, infecciones, esterilidad y riesgos severos durante el parto, en casos en los que logren quedar embarazadas.

Casi dos tercios de los países en los que se practicaba la mutilación genética han dejado de hacerlo:

La postura de los directivos de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef es tajante frente a esta realidad: "La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación", sentenciaron.

A pesar de la gravedad de la situación, los esfuerzos realizados durante los últimos treinta años han dado frutos, logrando que casi dos tercios de los habitantes en los países donde se realiza esta práctica apoyen actualmente su suspensión definitiva.

La falta de fondos pone en riesgo los programas de educación sanitaria para frenar esta práctica:

Para consolidar estos avances, los firmantes destacaron que "la educación sanitaria, el trabajo con los líderes religiosos y de las comunidades, así como con los padres y cuidadores, y el uso de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales son estrategias eficaces para poner fin a estas prácticas".

No obstante, lanzaron una advertencia clara sobre la vulnerabilidad de estos progresos frente a los posibles recortes en la financiación de los programas internacionales destinados a erradicar esta forma de violencia que suele ejecutarse antes de la pubertad.