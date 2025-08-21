CANAL RCN
Terror en la Copa Sudamericana: graves disturbios entre hinchas de Independiente y U. de Chile

Varios seguidores quedaron heridos de gravedad tras los fuertes disturbios.

Hinchas Independiente y U. de Chile
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:36 a. m.
Una noche de caos y terror se vivió este miércoles en el estadio Libertadores de América tras los graves enfrentamientos entre hinchas de Independiente de Argentina y Universidad de Chile en duelo válido por la Copa Sudamericana.

Mientras se disputaba el duelo por los octavos de final, los enfrentamientos entre ambas hinchadas se empezaron a dar. Proyectiles y otros elementos fueron lanzados desde ambos lados, dejando algunos heridos.

Copa Libertadores: suspenden superclásico en Chile por trágica muerte de dos hinchas
Tras percatarse de este caos, el juego fue suspendido parcialmente y no se reanudaría hasta que la hinchada visitante fuera retirada del escenario.

Sin embargo, los escalofriantes momentos se dieron cuando cientos de hinchas de Independiente lograron ingresar a la fuerza a la tribuna donde se encontraban algunos seguidores del cuadro chileno.

Allí, algunos seguidores de la U sufrieron las peores consecuencias, pues fueron fuertemente agredidos por la turba de hinchas argentinos. Algunos, en medio del pánico, se lanzaron desde la tribuna al vacío, dejando dolorosas imágenes.

Diez heridos y varios detenidos tras los fuertes disturbios

Diez personas resultaron heridas y noventa fueron detenidas tras una batalla campal la noche del miércoles entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron el club argentino y la policía.

Al retirarse del recinto deportivo, hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. "Es una vergüenza", "dan ganas de no venir más", repetían algunos.

Recibí "un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo", relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.

Conmebol se pronunció sobre estos sucesos

La Conmebol detalló que la cancelación del partido se ordenaba debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales.

La U es el segundo club de Chile envuelto en incidentes violentos en un torneo sudamericano en 2025.

El 10 de abril, un centenar de hinchas intentó ingresar al estadio Monumental de Santiago, presuntamente sin entradas, poco antes del inicio del encuentro entre Colo Colo y el Fortaleza brasileño por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

