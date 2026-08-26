Más inconvenientes para Deportivo Pereira: sin estadio en lo que resta del 2026

Deportivo Pereira, que hace más de un año viene sufriendo diferentes inconvenientes como institución, sumó otro problema a su crisis: La CORDEP, entidad encargada de administrar el estadio de la ciudad, informó que no se podrá hacer uso del escenario para ningún evento de tipo deportivo o cultural en lo que resta del 2026 debido a las afectaciones que sufrió tras el terremoto del 10 de agosto.

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Además, en el comunicado emitido por el club, se informa que la Alcaldía de Pereira adelantará revisiones y reparaciones pensando en la seguridad de los asistentes. En noviembre de 2025, se habían iniciado una serie de remodelaciones para modernizar el estadio que se han ido retrasando, obligando al equipo a buscar sedes alternas como Yopal o Armenia.

¿Dónde jugará Pereira?

Ante esta nueva problemática, Deportivo Pereira deberá buscar nuevas opciones para afrontar los partidos de local durante la presente Liga Betplay. “Seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo de que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña”, concluyó el club, tratando de tranquilizar a sus hinchas.

En el inicio de la presente Liga Betplay, el equipo no ha podido jugar de local, ya que había aplazado sus dos primeros partidos en la ciudad de Pereira mientras terminaban con las remodelaciones, lo que también se convierte en una importante desventaja deportiva al momento de sumar puntos, no solo en la tabla de la presente liga, sino en la sumatoria para el descenso.

Más inconvenientes institucionales

Días atrás, jugadores del Pereira habían anunciado un cese en sus actividades por los incumplimientos en el pago de salarios derivados de la situación administrativa del club. Los jugadores emitieron un comunicado donde expresan su inconformidad e informan que también existen atrasos en los pagos a colaboradores y trabajadores del club.