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VIDEO | Violento atraco a guardas de seguridad en una casa de cambio de Bogotá

Un violento atraco a plena luz del día dejó a dos guardas de seguridad despojados de dinero y sus armas de dotación en el sur de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
02:04 p. m.
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El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió el pasado 25 de agosto en una casa de cambio ubicada en el barrio Rincón de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Sobre la 1:00 p. m., dos guardas de una empresa privada de valores llegaron al establecimiento financiero para realizar una operación rutinaria. Sin embargo, mientras iniciaban la diligencia, fueron sorprendidos por tres delincuentes armados que los abordaron de manera violenta.

¿Cómo ocurrió el robo?

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran la rapidez y coordinación con la que actuaron los criminales.

Los asaltantes, que portaban tapabocas, amenazaron directamente de muerte a los guardas de seguridad, quienes terminaron tendidos en el suelo mientras los delincuentes se apoderaban del dinero que transportaban en tulas.

Además del efectivo, los ladrones sustrajeron las armas de dotación de los vigilantes, lo que agrava la situación y representa un riesgo adicional para la seguridad ciudadana.

¿Las pistas que tienen las autoridades?

Un detalle que llamó la atención de las autoridades fue que uno de los delincuentes vestía una chaqueta muy similar a la utilizada por los guardas de seguridad. Este elemento sugiere que los criminales realizaron inteligencia previa al robo, estudiando los movimientos y características de sus víctimas antes de ejecutar el asalto.

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La Policía se encuentra verificando la cuantía exacta del dinero robado y adelantando las labores de búsqueda de los tres responsables. Las cámaras de seguridad del sector proporcionan material valioso para la investigación, aunque hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

Este incidente se suma a la serie de atracos a carros de valores que se han registrado en diferentes zonas de la capital, un fenómeno que ha generado preocupación tanto en las empresas de seguridad privada como en las autoridades encargadas de garantizar el orden público.

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