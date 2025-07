Periodista le pidió de manera insólita a reconocido técnico de la liga colombiana: este fue su reacción

La liga colombiana cumplió este fin de semana con el desarrollo de la cuarta jornada del todos contra todos. En esta fecha, varios equipos lograron sacar puntos en condición de visitante, dejando ver mal a los equipos que oficiaban como local.

Este fue el caso de Unión Magdalena, equipo que cayó 0-2 ante Medellín y agudizó su crisis deportiva, ubicándose en la última casilla del campeonato.

Ante este mal momento que vive el Ciclón Bananero, hinchas y prensa ya han manifestado su malestar, tanto así, que han pedido la renuncia del experimentado técnico Alexis García.

Periodista pidió la renuncia de Alexis García

Ahora, si bien el malestar se ha sentido en la ciudad de Santa Marta, este ha trascendido los límites, pues luego de la derrota ante Medellín, un periodista le pidió de frente a Alexis la renuncia del club.

“Usted está aquí desde marzo y estamos ya casi en agosto, cuatro meses. El fútbol es de mover las fichas como en el ajedrez, hoy usted sale sin nueve, todo el mundo sorprendido. ¿No cree usted que debe pedir la renuncia hoy?”, comentó el periodista samario.

Ante esto, Alexis no ocultó su reacción y contestó de manera tajante: "Te soy sincero, me iba a ir después del partido en Barranquilla, pero los jugadores me pidieron que no lo hiciera. Porque era tomado más como un acto de cobardía dejar al equipo en un momento de estos. Yo sé en lo que me metí".

Y agregó: “Con un rival como el Medellín, sabíamos que teníamos que someterlo, pero a los cinco minutos le regalamos un gol. Ahí el entrenador no tiene absolutamente nada que ver. Son errores muy individuales, yo cuando jugaba la pasaba y no tenía ese problema".