'Pibe' Valderrama apoyó a Efraín Juárez: "Los goles hay que festejarlos"

Efraín Juárez ha estado en el 'ojo del huracán' por sus festejos con Atlético Nacional. El entrenador mexicano recibió una sanción por parte de Dimayor luego de ser expulsado en el duelo contra Independiente Santa Fe, el cual quedó 5-0 a favor del 'verdolaga'. Pues bien, Carlos 'El Pibe' Valderrama opinó y le dio un espaldarazo al exjugador de Celtic y Real Zaragoza.

Juárez ya había recibido una multa luego de sus festejos tras ganarle la serie de semifinales de Copa BetPlay Dimayor a Independiente Medellín. "La sanción inicial a Efraín Juárez fue de tres años sin acceso a los estadios y 26 millones de multa. A la audiencia fue una abogada como apoderada del técnico, quien presentó el recurso de apelación", así informó en su momento Yony Gutiérrez.

Pues bien, tres días después del clásico paisa, Nacional recibió al 'león' para debutar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Andrés Sarmiento abrió la cuenta en el Atanasio Girardot y el exAT de Brujas y Standard de Lieja lo celebró a rabiar con toda la afición 'verde'. Diego Ulloa no lo dudó y decidió mostrarle la tarjeta roja.

Pues bien, el exvolante samario no guardó silencio y salió en defensa de Juárez.

¿Qué dijo el 'Pibe' Valderrama sobre Efraín Juárez?

"Estamos locos. No estoy de acuerdo (con sancionarlo). En el fútbol " Fue una exageración, no lo entiendo, porque los goles hay que festejarlos… Lo veo raro es por la situación, porque él festejó dos goles, uno contra Medellín y otro contra Santa Fe; es raro, porque él es técnico, y los técnicos tienen derecho de festejar… Es un asunto más social, porque queremos que el aficionado vaya a divertirse y va a pelear… pero no entiendo la suspensión", fueron las palabras del exjugador de la Selección Colombia en una conversación con 'Azteca Deportes'.

Efraín Juárez podrá dirigir contra Millonarios

"Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al señor Efraín Juárez Valdez, Director Técnico del Club Atlético Nacional S.A, por medio del artículo 1 de la Resolución No. 106 de 2024, y confirmada, al desatar el recurso de reposición, en el artículo 3° de la presente resolución, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF", se lee en el comunicado de Dimayor.