Piqué sobre Shakira: “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad“

El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, ha vuelto a conceder una entrevista a la prensa española, sobre todos los temas del momento que envuelven al equipo ‘azulgrana’ y sobre su separación de Shakira, y su parecer acerca de las indirectas que la barranquillera le ha hecho en sus últimas canciones.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre la separación tan mediática que tuvo con la cantante colombiana Shakira, para lo cual le contestó de manera muy contundente: "No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos".

¿Pensó Piqué en sus hijos cuando trajo a sus amantes a casa de Shakiras, mientras Shakira estaba fuera trabajando? ¿O es una novedad que se preocupa por sus hijos para salvar su imagen podrida? https://t.co/r4p30tVgue — Gracieloue (@rolypolyoly25) March 14, 2023

También se habló en esta entrevista sobre los rumores por cuenta de la supuesta boda con su nueva pareja, la joven catalana Clara Chía, sin embargo, el campeón del mundo optó por hablar sin rodeos de su situación actual, asegurando que las cosas no son como la gente piensa ni como los medios lo han contado y sigue haciendo lo que quiere.

Según lo revelado por el exfutbolista sobre su situación actual: "no voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos". Sobre el tema de su familia, reafirmó: "se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre".

En sus declaraciones agregó: "quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar el dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa".

Para finalizar, a modo de conclusión, indicó lo siguiente: "estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad, destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo.

