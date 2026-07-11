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Millonarios perdió en su presentación ante Universitario: vea los goles de la derrota azul en Perú

Millonarios perdió 2-0 ante Universitario en Perú en su primer amistoso de pretemporada. Así fue la presentación del equipo de Fabián Bustos.

Foto: Millonarios oficial

Noticias RCN

julio 11 de 2026
06:33 p. m.
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Millonarios comenzó con derrota su preparación para el segundo semestre de 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos cayó 2-0 frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima, en un compromiso amistoso que dejó más dudas que certezas para el conjunto bogotano de cara a la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay.

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El cuadro embajador buscaba mostrar una mejor versión tras un primer semestre para el olvido, en el que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y no logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga. Sin embargo, el estreno de la pretemporada no fue el esperado.

Millonarios cayó 2-0 ante Universitario en Lima

Fabián Bustos aprovechó el amistoso para observar a varios de los refuerzos y darle minutos a la base del plantel que afrontará la segunda parte del año.

La alineación inicial estuvo conformada por Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Durante la primera mitad, Millonarios tuvo dificultades para generar peligro en ataque y fue superado en varios pasajes por Universitario. La gran figura del equipo colombiano fue el arquero Javier Burrai, quien evitó la caída de su arco con dos intervenciones importantes.

No obstante, el panorama cambió por completo en el segundo tiempo. Al minuto 52, un pelotazo dejó mal ubicada a la defensa azul y José Rivera aprovechó para definir ante la salida de Burrai. Aunque los jugadores de Millonarios reclamaron un supuesto fuera de lugar, la acción fue válida y el partido no contaba con sistema VAR.

José Rivera sentenció el triunfo y Millonarios terminó con diez jugadores

El delantero de Universitario volvió a aparecer al minuto 79 para marcar el 2-0 definitivo y confirmar la superioridad del conjunto peruano.

La noche terminó siendo aún más complicada para los dirigidos por Bustos cuando Rodrigo Contreras fue expulsado en los minutos finales, dejando a Millonarios con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

Aunque se trató de un amistoso de pretemporada, la derrota vuelve a encender las alarmas en un equipo que necesita recuperar confianza y mejorar su funcionamiento antes del inicio oficial de las competencias del segundo semestre.

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