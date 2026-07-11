🔴En VIVO🔴 Argentina vs. Suiza: VEA en vivo el último partido de cuartos de final del Mundial

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin con un duelo de alto voltaje entre Argentina y Suiza. La vigente campeona del mundo busca seguir en carrera hacia el bicampeonato, mientras que el conjunto europeo quiere confirmar que su clasificación no fue casualidad y dar un nuevo golpe sobre la mesa.

El compromiso definirá al último semifinalista del torneo y podrá seguirse en vivo por las plataformas del Canal RCN.

Argentina vs. Suiza EN VIVO: siga el último partido de cuartos de final del Mundial

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City por un cupo en las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste llega con presión, luego de una fase eliminatoria mucho más complicada de lo esperado.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió para superar a Cabo Verde, selección que llevó el partido hasta la prórroga, y posteriormente protagonizó una espectacular remontada frente a Egipto.

Los africanos ganaban 2-0 hasta el minuto 79, cuando una asistencia de Lionel Messi para Cristian Romero cambió el rumbo del encuentro y permitió el triunfo por 3-2.

A sus 39 años, Messi continúa siendo el gran referente argentino. El capitán suma ocho de los 14 goles marcados por su selección en el torneo y lidera un ataque que también cuenta con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos de los delanteros más destacados del fútbol europeo.

Suiza quiere repetir la sorpresa tras eliminar a Colombia

El conjunto suizo llega motivado después de eliminar a Colombia en los octavos de final. Tras igualar durante el tiempo reglamentario, Suiza se impuso en la definición por penales y dejó en el camino al equipo de Néstor Lorenzo, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Ahora tendrá un reto aún mayor frente a la campeona del mundo, que además carga con el objetivo de defender el título conquistado en Catar 2022 y extender una generación dorada que también ganó las Copas América de 2021 y 2024.

Los aficionados podrán seguir este último cruce de los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal del Canal RCN, el canal oficial de YouTube y la aplicación de RCN, con todas las incidencias de un partido que promete emociones de principio a fin.