CANAL RCN
Deportes Video

🔴En VIVO🔴 Argentina vs. Suiza: VEA en vivo el último partido de cuartos de final del Mundial

Siga EN VIVO el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Conozca cómo llegan ambas selecciones y dónde verlo.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
05:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin con un duelo de alto voltaje entre Argentina y Suiza. La vigente campeona del mundo busca seguir en carrera hacia el bicampeonato, mientras que el conjunto europeo quiere confirmar que su clasificación no fue casualidad y dar un nuevo golpe sobre la mesa.

🔴En VIVO🔴 Inglaterra (1 - 1) Noruega: siga en vivo el partidazo de cuartos de final del Mundial
RELACIONADO

🔴En VIVO🔴 Inglaterra (1 - 1) Noruega: siga en vivo el partidazo de cuartos de final del Mundial

El compromiso definirá al último semifinalista del torneo y podrá seguirse en vivo por las plataformas del Canal RCN.

Argentina vs. Suiza EN VIVO: siga el último partido de cuartos de final del Mundial

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City por un cupo en las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste llega con presión, luego de una fase eliminatoria mucho más complicada de lo esperado.

Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión ante Marruecos: ¿Se pierde las semifinales del Mundial 2026?
RELACIONADO

Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión ante Marruecos: ¿Se pierde las semifinales del Mundial 2026?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió para superar a Cabo Verde, selección que llevó el partido hasta la prórroga, y posteriormente protagonizó una espectacular remontada frente a Egipto.

Los africanos ganaban 2-0 hasta el minuto 79, cuando una asistencia de Lionel Messi para Cristian Romero cambió el rumbo del encuentro y permitió el triunfo por 3-2.

A sus 39 años, Messi continúa siendo el gran referente argentino. El capitán suma ocho de los 14 goles marcados por su selección en el torneo y lidera un ataque que también cuenta con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos de los delanteros más destacados del fútbol europeo.

Suiza quiere repetir la sorpresa tras eliminar a Colombia

El conjunto suizo llega motivado después de eliminar a Colombia en los octavos de final. Tras igualar durante el tiempo reglamentario, Suiza se impuso en la definición por penales y dejó en el camino al equipo de Néstor Lorenzo, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

La última vez que Argentina y Suiza se vieron en un Mundial: recuerdo emotivo para la ‘albiceleste’
RELACIONADO

La última vez que Argentina y Suiza se vieron en un Mundial: recuerdo emotivo para la ‘albiceleste’

Ahora tendrá un reto aún mayor frente a la campeona del mundo, que además carga con el objetivo de defender el título conquistado en Catar 2022 y extender una generación dorada que también ganó las Copas América de 2021 y 2024.

Los aficionados podrán seguir este último cruce de los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal del Canal RCN, el canal oficial de YouTube y la aplicación de RCN, con todas las incidencias de un partido que promete emociones de principio a fin.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia: este fue su mensaje a la hinchada

Mundial de fútbol

Luto en el Mundial 2026: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Mundial de fútbol

🔴En VIVO🔴 Inglaterra (1 - 1) Noruega: siga en vivo el partidazo de cuartos de final del Mundial

Otras Noticias

Invima

Invima acumula más de 12.000 trámites represados en aprobación de medicamentos

Las demoras han impactado directamente a pacientes que esperan acceder a nuevas tecnologías médicas.

Animales

¿Su perro se rasca todo el tiempo? Estas son las tres alergias más comunes

Las tres alergias que podrían explicar por qué su perro no deja de rascarse.

Unión Europea

Unión Europea exige cambios en el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram bajo advertencia de multa millonaria

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 11 de julio

Bucaramanga

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer