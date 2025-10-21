Alarmantes imágenes de la estructura del Atanasio Girardot tras fuerte aguacero

La noche de este lunes 20 de octubre dejó más que un empate entre Independiente Medellín y Santa Fe. El aguacero que cayó sobre la capital antioqueña obligó a suspender el encuentro antes de cumplirse el tiempo reglamentario y puso en evidencia el preocupante estado estructural del estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país.

El compromiso, que terminó igualado 1-1, quedó en segundo plano después de que varios asistentes y periodistas compartieran videos en redes sociales mostrando cómo el agua se filtraba por diferentes zonas de las tribunas, incluso en sectores donde, en teoría, los aficionados deberían estar protegidos por la cubierta del estadio. Las imágenes se viralizaron rápidamente y encendieron las alarmas entre la comunidad deportiva.

Goteras y filtraciones alarmantes en plena competencia

Las grabaciones difundidas mostraron chorros de agua cayendo con fuerza desde el techo, inundaciones en las escaleras y sectores completamente empapados. Algunos hinchas tuvieron que resguardarse improvisando refugios con plásticos o moviéndose a zonas menos afectadas. Lo que debía ser una noche de fútbol terminó convirtiéndose en una muestra de las deficiencias que hoy presenta la estructura del estadio.

Estas filtraciones, que evidencian posibles problemas de mantenimiento o deterioro en la infraestructura, fueron tema de conversación en redes sociales y entre los propios asistentes. Muchos expresaron su preocupación por la seguridad de las tribunas, especialmente teniendo en cuenta que el Atanasio Girardot acoge constantemente eventos masivos, conciertos y partidos internacionales.

Llamado urgente a las autoridades locales

Más allá del resultado deportivo, lo ocurrido en el Atanasio Girardot debe servir como una advertencia para las autoridades y entes responsables del mantenimiento del escenario. Se trata de un espacio histórico que representa el orgullo deportivo de Medellín y que, por su constante uso, requiere inspecciones técnicas y obras preventivas para garantizar la seguridad de los asistentes.

El fuerte aguacero del lunes no solo interrumpió un partido de fútbol, sino que expuso la necesidad urgente de revisar el estado del estadio. De no tomarse medidas prontas, el riesgo de una situación más grave podría ser inminente. El llamado de los aficionados es claro: el Atanasio Girardot necesita atención antes de que la próxima lluvia traiga consecuencias mayores.