Junior de Barranquilla terminó su participación en la Liga BetPlay 2026 tras disputar el partido de la fecha 19 ante Deportivo Pasto, luego de que el equipo quedara eliminado con varias fechas de anticipación. Así, comenzó oficialmente la planificación para la próxima temporada.

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La primera decisión que se tomó fue anunciar que Sebastián Viera no seguiría como DT, luego de haber llegado a mitad de semestre y firmar un contrato hasta diciembre de este año. Ahora, se viene una barrida a nivel de jugadores que tampoco continuarían en la institución.

Salidas de Junior de Barranquilla para 2027

Las directivas han tomado las primeras decisiones de cara al próximo año, donde Junior jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Previo a que se anuncie quién sería el nuevo entrenador, algunos jugadores ya saben que no van más.

Los primeros son aquellos jugadores que terminan contrato a fin de año y no serán renovados. Entre ellos están:

Jefferson Martínez

Juan David Ríos

Yimmi Chará

Harold Rivera

En el caso de Edwin Herrera, su vínculo se renovaría automáticamente, pues se encuentra recuperándose de una lesión que lo dejará por fuera de las canchas varios meses.

Además de estos jugadores, está el delantero Teófilo Gutiérrez, quien anunció su retiro del fútbol y jugó su último partido como profesional el pasado 9 de noviembre enfrentándose a Cúcuta Deportivo.

Otras bajas en Junior de Barranquilla

El primero que aparece en la lista es el delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien habría negociado su salida del club para quedar como agente libre, tras llegar en el mercado de junio. Las directivas confirmaron que siguen en conversaciones y no hay nada oficial.

Hay otros jugadores que tienen su continuidad en 'veremos'. Aunque tienen contrato con Junior por varios años, se está evaluando su salida y se les ha comunicado que deberían buscar equipo para la próxima temporada.

Jugadores como Jesús Rivas, Jean Pestaña, Pablo Ortiz, Cristian Barrios y Daniel Rivera están en la lista de salidas. Su continuidad dependerá de lo que decida el técnico que termine llegando a la institución.

Finalmente, hay futbolistas que llaman la atención desde el fútbol internacional como Joel Canchimbo, por quien hay sondeos desde México y ligas de Sudamérica.