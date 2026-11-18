El histórico exjugador, director técnico y analista deportivo santandereano atraviesa un delicado quebranto de salud en medio de su tratamiento médico. Familiares y allegados hacen un llamado a la solidaridad ciudadana para conseguir donantes de sangre tipo O+ en el área metropolitana de Bucaramanga.

El mundo del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) permanece en vilo tras conocerse un llamado urgente de solidaridad en favor de Norberto Peluffo.

A través de redes sociales y medios de comunicación regionales, familiares y personas cercanas al reconocido estratega santandereano solicitaron el apoyo de la ciudadanía para conseguir donantes de sangre de manera prioritaria debido a una recaída en su condición clínica.

¿Cómo y dónde donar sangre para Norberto Peluffo?

De acuerdo con la información difundida por su entorno familiar, el requerimiento médico exige con carácter urgente sangre tipo O positivo (O+). Las personas que cumplan con los requisitos habituales de donación y deseen sumarse a esta cadena de apoyo en Santander pueden acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante, ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga.

Al momento de registrarse en la institución de salud, los voluntarios deben indicar expresamente que la donación va destinada a nombre de Norberto José Peluffo Ortiz. Se recomienda a los asistentes confirmar previamente los puntos habilitados y acudir cumpliendo con las condiciones básicas de ayuno ligero e hidratación.

El exentrenador, de 68 años, viene librando una dura batalla contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada durante el primer semestre de 2026 tras someterse a una serie de exámenes especializados. Desde el pasado mes de abril, Peluffo inició un riguroso tratamiento de quimioterapia en su natal Bucaramanga bajo supervisión médica constante.

Aunque en septiembre el propio exjugador había compartido mensajes alentadores sobre su evolución clínica —asegurando que respondía favorablemente a las terapias y manteniendo una postura optimista frente a su recuperación—, la reciente solicitud de hemoderivados evidencia una nueva necesidad dentro de su esquema de atención.

Hasta el momento, sus allegados no han emitido un parte médico oficial detallando las causas exactas de la transfusión, priorizando la difusión de la campaña de donación.