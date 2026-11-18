Se definieron a los dos clasificados a la gran final de la Copa BetPlay 2026. Once Caldas venció a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot tras empatar en el global y ganar en la tanda de penales, mientras que América de Cali dejó en el camino a Internacional de Bogotá con un 3-2 en el marcador.

Con esto, habrá un campeón inédito para este año en la competencia. Once Caldas había llegado a la final en 2008 y 2018. Entre tanto, América de Cali hizo lo propio en 2024, pero ninguno logró imponerse en el partido definitivo.

¿Quién cierra como local en la Copa BetPlay?

Tras conocerse los finalistas, se definieron las localías para conocer al campeón de este año. Según el reglamento de la Dimayor, el equipo que juega el partido de vuelta como local se define por la tabla de reclasificación total al corte de las competencias del primer semestre.

Es decir, aunque América está arriba en la reclasificación de todo el año, solo se cuenta hasta la eliminación de ambos equipos en los cuartos de final del primer semestre. Los dos quedaron con 34 puntos, pero la diferencia de gol fue favorable para Once Caldas.

Con esto, el partido de ida se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali y la vuelta olímpica se dará en el estadio Palogrande de Manizales. Aunque no hay fechas oficiales, se estima que la ida podría jugarse el 19 de diciembre y la vuelta el 22 de diciembre.