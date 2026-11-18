En la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026, el precio del dólar en Colombia abrió exactamente en 3.320,100 pesos.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.309,55 pesos, bajando 7.15 pesos respecto a la jornada anterior.

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con el miércoles de la semana pasada (11 de noviembre de 2026), tuvo un aumento de 12.48 pesos y del 0.38 %.

Mientras tanto, en comparación con el mismo día del mes anterior (18 de octubre de 2026), hubo un incremento de 134.88 pesos, que representa un 4.25 %.

Analizando la Tasa Representativa Representativa del Mercado de hace un año (18 de noviembre de 2025), se detectó un descenso de 455.22 pesos y del 12.09 %.

Además, respecto a la primera TRM del 2026, la disminución fue de 447.53 pesos, que equivalen al 11.91 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 18 de noviembre de 2026?

En promedio, las casas de cambio están cobrando las siguientes tarifas desde las primeras horas de este 18 de noviembre de 2026:

Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cómo se están vendiendo los dólares en Colombia hoy 18 de noviembre de 2026?

Los precios de venta que se han identificado en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son los siguientes: