Noticias RCN conoció que Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc y actualmente vinculado al Clan del Golfo, fue trasladado a un sitio de reclusión en Bogotá.

En un operativo coordinado por la Séptima División del Ejército y el CTI de la Fiscalía, 'Primo Gay' acusado de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias; fue llevado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Foto: Suministrada a Noticias RCN

De acuerdo a fuentes consultadas por Noticias RCN, el traslado se dio por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella luego de que en medio de la captura, Primo Gay amenazara con atentados terroristas a los funcionarios de Policía Judicial.

Este es el prontuario de alias Primo Gay

Neyder Yesid Uñates López tiene 23 años y, según las autoridades, fue cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc y desde enero de 2026 se vinculó al Clan del Golfo. Delinquía en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura, departamento de Antioquia.

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Es acusado de extorsionar a ganaderos y mineros, además de comercializar pasta de coca, secuestros, el asesinato del periodista Mateo Pérez y diversos actos terroristas.

'Primo Gay' fue detenido el fin de semana en al municipio de Yarumal, en una acción articulada entre CTI, el Ejército y la Policía cuando se movilizaba en motocicleta junto a otro hombre. Los detenidos portaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y munición.

En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.