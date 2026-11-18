En el marco de la cumbre APEC 2026, la cual se celebra desde el 16 hasta el 19 de noviembre en Shenzhen, China, hubo un momento que se llevó la atención del planeta: el encuentro entre los presidentes Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping.

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Los mandatarios estuvieron presentes este miércoles 18 de noviembre en la gala de la cumbre. Este encuentro toma fuerza al ser el primero que tiene a Trump y Putin en el mismo espacio desde la cumbre en Alaska que se celebró en agosto de 2025.

Video con el momento del saludo

El norteamericano arribó a suelo chino y fue recibido personalmente por Jinping, un gesto que ha sido catalogado como inusual. El mandatario asiático dijo estar interesado en intercambiar opiniones para construir una relación constructiva entre ambas naciones.

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Se espera que Trump se reúna por separado con Putin el jueves 19 de noviembre y también tendría un encuentro tripartito con Jinping. Esta reunión se da en un momento donde las relaciones de Estados Unidos con Ucrania se han deteriorado, mientras que con Rusia se han fortalecido.

La reunión de los tres presidentes será de especial interés, no solo para Ucrania, sino también para las naciones europeas y Taiwán, teniendo en cuenta los acuerdos a los que puedan llegar.

El mundo sigue de cerca el encuentro

Ninguno de los tres países ha entregado detalles de los temas que tratarán. China, por ejemplo, solo se ha mantenido en decir que será un intercambio de conceptos y la promoción de estabilidad estratégica. Aunque se cree que la guerra en Irán y el desarme nuclear tendrán importancia en el diálogo.

Durante la cumbre, también estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo una reunión con Trump, la cual calificó como “muy buena” y con la que seguirán avanzando en la agenda común.