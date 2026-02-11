CANAL RCN
Deportes

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'

Millonarios volvió a ganar: el cuadro bogotano se impuso ante Águilas Doradas con gol de Falcao.

Foto: Millonarios

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:28 p. m.
Millonarios logró sacudirse de un inicio complicado y volvió a sonreír en la Liga BetPlay I- 2026 gracias a un gol de Radamel Falcao García.

El delantero samario fue protagonista en la victoria ante Águilas Doradas, al marcar el gol que selló el primer triunfo del equipo bogotano en la temporada, en un momento clave para recomponer el camino tras un cierre de 2025 y un arranque de año irregular.

El compromiso, disputado este miércoles 11 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, significó mucho más que tres puntos. Fue una señal clara de mejoría para el conjunto ‘embajador’, que bajo la dirección técnica de Fabián Bustos empieza a mostrar una identidad más ordenada, con mayor claridad en el manejo del balón y una actitud ofensiva más constante.

Millonarios llegaba golpeado a la sexta jornada del campeonato, con apenas dos puntos de 15 posibles y una racha de derrotas que había generado preocupación en la hinchada.

Sin embargo, el trabajo del nuevo cuerpo técnico comienza a reflejarse en el campo, especialmente en el equilibrio táctico y la intensidad mostrada durante gran parte del encuentro.

Gol de Falcao y primer triunfo de Millonarios en la Liga BetPlay 2026

Radamel Falcao García ingresó desde el banco de suplentes y no tardó en marcar la diferencia. Con pocos minutos en cancha, el delantero de 40 años aprovechó su experiencia y olfato goleador para anotar su primer gol en la temporada 2026, desatando la celebración en El Campín y confirmando que sigue siendo un jugador determinante.

El ‘Tigre’ amplió así su registro goleador con la camiseta azul, llegando a 12 anotaciones en total con Millonarios. Este tanto adquiere un valor especial, ya que corresponde al cierre de su carrera, etapa en la que el atacante sueña con levantar una estrella y despedirse del fútbol profesional por la puerta grande.

Aunque existían versiones que lo ubicaban como titular, Bustos optó por iniciar el partido con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro en el frente de ataque, reservando a Falcao para el segundo tiempo.

La decisión resultó acertada, pues su ingreso le dio jerarquía y calma al equipo en el momento justo.

Fabián Bustos se estrenó en El Campín con victoria

Más allá del gol, el partido dejó sensaciones positivas en cuanto al funcionamiento colectivo. Millonarios mantuvo el esquema utilizado frente a Deportivo Cali, pero mostró una actitud más agresiva, buscando el arco rival desde el primer minuto, aunque con algunas falencias en la definición durante la primera parte.

El equipo se vio más compacto, con líneas cortas y una mejor ocupación de los espacios, aspectos que habían sido criticados en las primeras jornadas con Hernán Torres.

Si bien el proceso apenas comienza, la victoria representa un impulso anímico importante para un plantel que necesitaba resultados urgentes.

Con este triunfo, Millonarios espera iniciar una remontada en la tabla y consolidar el proyecto de Fabián Bustos, con la ilusión intacta de pelear por los primeros puestos.

El regreso al gol de Falcao no solo refuerza la confianza del grupo, sino que reaviva la esperanza de una hinchada que vuelve a creer.

