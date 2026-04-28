Partidazo en Champions que le da la vuelta al mundo: ¡Así le fue a Luis Díaz en el PSG 5-4 Bayern!

El partidazo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich por la semifinal de la UEFA Champions League dejó emociones de principio a fin.

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El 5-4 a favor del PSG en la ida no solo captó la atención del mundo, sino que tuvo como gran protagonista al colombiano Luis Díaz, quien firmó una actuación completa en los 90 minutos.

El extremo fue determinante desde el arranque. Su movilidad por la banda generó constantes problemas en la defensa rival y fue clave en el primer gol del Bayern.

Luis Díaz, clave desde el inicio del partido

En los primeros minutos, Díaz provocó un penalti tras una jugada dentro del área, acción que terminó en infracción clara. El encargado de ejecutar fue Harry Kane, quien abrió el marcador desde el punto blanco.

El encuentro, sin embargo, tomó un ritmo frenético. El PSG reaccionó rápidamente y encontró en sus figuras ofensivas la manera de darle vuelta al resultado. Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé lideraron la ofensiva con dos goles cada uno, mientras que otros nombres como João Neves también aportaron para el conjunto parisino.

Golazo de Luis Díaz en un momento clave

Cuando el Bayern caía 5-3 y parecía golpeado, apareció nuevamente Díaz. El colombiano recibió un balón cerca de la mitad de la cancha, se giró con rapidez y, sin dejarlo caer, controló con precisión. En esa acción dejó mal posicionado a Marquinhos.

Acción seguida, extremo hizo un enganche hacia adentro y definió al palo más lejano del arquero, firmando un verdadero “golazo” al minuto 68 para el 5-4. Fue su séptima anotación en la actual Champions League.

El duelo de vuelta se disputará en el Allianz Arena el próximo 6 de mayo, donde la serie sigue completamente abierta tras uno de los partidos más vibrantes del torneo.