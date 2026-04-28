CANAL RCN
Deportes

Partidazo en Champions que le da la vuelta al mundo: ¡Así le fue a Luis Díaz en el PSG 5-4 Bayern!

Partidazo de Champions League: Luis Díaz fue figura en el PSG 5-4 Bayern, provocó un penal y marcó un golazo clave en semifinales.

Luis Díaz, figura ante PSG
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

abril 28 de 2026
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El partidazo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich por la semifinal de la UEFA Champions League dejó emociones de principio a fin.

Luis Díaz se inventa un GOLAZO con Bayern y enloquece la semifinal ante PSG
RELACIONADO

Luis Díaz se inventa un GOLAZO con Bayern y enloquece la semifinal ante PSG

El 5-4 a favor del PSG en la ida no solo captó la atención del mundo, sino que tuvo como gran protagonista al colombiano Luis Díaz, quien firmó una actuación completa en los 90 minutos.

El extremo fue determinante desde el arranque. Su movilidad por la banda generó constantes problemas en la defensa rival y fue clave en el primer gol del Bayern.

Luis Díaz, clave desde el inicio del partido

En los primeros minutos, Díaz provocó un penalti tras una jugada dentro del área, acción que terminó en infracción clara. El encargado de ejecutar fue Harry Kane, quien abrió el marcador desde el punto blanco.

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions
RELACIONADO

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions

El encuentro, sin embargo, tomó un ritmo frenético. El PSG reaccionó rápidamente y encontró en sus figuras ofensivas la manera de darle vuelta al resultado. Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé lideraron la ofensiva con dos goles cada uno, mientras que otros nombres como João Neves también aportaron para el conjunto parisino.

Golazo de Luis Díaz en un momento clave

Cuando el Bayern caía 5-3 y parecía golpeado, apareció nuevamente Díaz. El colombiano recibió un balón cerca de la mitad de la cancha, se giró con rapidez y, sin dejarlo caer, controló con precisión. En esa acción dejó mal posicionado a Marquinhos.

Acción seguida, extremo hizo un enganche hacia adentro y definió al palo más lejano del arquero, firmando un verdadero “golazo” al minuto 68 para el 5-4. Fue su séptima anotación en la actual Champions League.

El duelo de vuelta se disputará en el Allianz Arena el próximo 6 de mayo, donde la serie sigue completamente abierta tras uno de los partidos más vibrantes del torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz se inventa un GOLAZO con Bayern y enloquece la semifinal ante PSG

Luis Díaz

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions

Luis Díaz

Decisión de último minuto con Luis Díaz para enfrentar al PSG en la Champions

Otras Noticias

Astrología

"No será": reconocida vidente sorprendió con predicción sobre las elecciones presidenciales en Colombia

La vidente, según sus cartas, explicó quiénes no tendrían posibilidades de ganar.

Abuso

Reabren la página donde reclutaban hombres para abusar a Gisèle Pelicot: cambió de nombre

La Fiscalía investiga la reaparición del portal que Dominique Pelicot habría usado para contactar a los desconocidos.

Cundinamarca

Gobernador de Cundinamarca revela cuándo volvería a estar abierta la vía Bogotá - La Mesa

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

Cuidado personal

Conductas diarias que están dañando su función cerebral