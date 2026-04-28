Luis Díaz se inventa un GOLAZO con Bayern y enloquece la semifinal ante PSG

El colombiano Luis Díaz volvió a robarse las miradas en la UEFA Champions League con un gol que puede marcar la semifinal.

En medio de un partido intenso ante el Paris Saint-Germain, el extremo apareció en un momento crítico para el Bayern Múnich y firmó una auténtica joya.

El equipo alemán caía 5-3 en Francia cuando el colombiano tomó protagonismo y cambió el ritmo del compromiso. Su anotación no solo recortó la diferencia, sino que encendió la ilusión en una serie que parecía cuesta arriba.

Un golazo de Luis Díaz que cambió el partido

La jugada nació desde antes de la mitad de la cancha. Díaz recibió el balón, se giró con rapidez y, sin dejarlo caer, lo controló con precisión. En ese movimiento dejó mal posicionado a Marquinhos, quien no pudo contener la velocidad del colombiano.

Luego, el extremo hizo un enganche hacia adentro y definió con calidad al palo más lejano del arquero del PSG. Era el minuto 68 y el marcador pasó a 5-4, en un tanto que muchos ya califican como uno de los mejores de su carrera.

Luis Díaz, figura en la Champions League

Con este tanto, Díaz llegó a siete anotaciones en la presente edición del torneo, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo bávaro en Europa.

Más allá del resultado adverso, su actuación confirma el gran momento que atraviesa. El colombiano no solo aporta desequilibrio por la banda, sino que también responde en momentos decisivos y dejó la llave abierta para definirla en Alemania.