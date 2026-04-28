CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz se inventa un GOLAZO con Bayern y enloquece la semifinal ante PSG

Luis Díaz aparició con una verdadera joya para anotar el cuarto gol de Bayern Múnich ante PSG para descontar en un momento clave.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
03:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Luis Díaz volvió a robarse las miradas en la UEFA Champions League con un gol que puede marcar la semifinal.

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions
RELACIONADO

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions

En medio de un partido intenso ante el Paris Saint-Germain, el extremo apareció en un momento crítico para el Bayern Múnich y firmó una auténtica joya.

El equipo alemán caía 5-3 en Francia cuando el colombiano tomó protagonismo y cambió el ritmo del compromiso. Su anotación no solo recortó la diferencia, sino que encendió la ilusión en una serie que parecía cuesta arriba.

Un golazo de Luis Díaz que cambió el partido

La jugada nació desde antes de la mitad de la cancha. Díaz recibió el balón, se giró con rapidez y, sin dejarlo caer, lo controló con precisión. En ese movimiento dejó mal posicionado a Marquinhos, quien no pudo contener la velocidad del colombiano.

Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania
RELACIONADO

Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania

Luego, el extremo hizo un enganche hacia adentro y definió con calidad al palo más lejano del arquero del PSG. Era el minuto 68 y el marcador pasó a 5-4, en un tanto que muchos ya califican como uno de los mejores de su carrera.

Luis Díaz, figura en la Champions League

Con este tanto, Díaz llegó a siete anotaciones en la presente edición del torneo, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo bávaro en Europa.

Luis Díaz se roba el cariño de los niños del Bayern Múnich tras el título: video
RELACIONADO

Luis Díaz se roba el cariño de los niños del Bayern Múnich tras el título: video

Más allá del resultado adverso, su actuación confirma el gran momento que atraviesa. El colombiano no solo aporta desequilibrio por la banda, sino que también responde en momentos decisivos y dejó la llave abierta para definirla en Alemania.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions

Luis Díaz

Decisión de último minuto con Luis Díaz para enfrentar al PSG en la Champions

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs. Arsenal, semifinal de Champions: hora y canal para ver EN VIVO🔴

Otras Noticias

Abuso

Reabren la página donde reclutaban hombres para abusar a Gisèle Pelicot: cambió de nombre

La Fiscalía investiga la reaparición del portal que Dominique Pelicot habría usado para contactar a los desconocidos.

Cundinamarca

Gobernador de Cundinamarca revela cuándo volvería a estar abierta la vía Bogotá - La Mesa

Esta vía ha sido una de las más afectadas por las fuertes lluvias.

La casa de los famosos

Una de las videntes más famosas del mundo predijo al ganador de La Casa de los Famosos Colombia: esto reveló

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

Cuidado personal

Conductas diarias que están dañando su función cerebral