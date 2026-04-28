Decisión de último minuto con Luis Díaz para enfrentar al PSG en la Champions

El Bayern Múnich ya definió su once inicial para afrontar este martes el duelo de ida de las semifinales de la Champions League frente al PSG, en un compromiso que promete emociones desde el primer minuto. La principal novedad para el público colombiano es la presencia de Luis Díaz, quien será titular en el frente de ataque dentro de una alineación que refleja el poderío ofensivo del equipo bávaro.

El encuentro se disputará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) y marcará el inicio de una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa. Bayern, bajo la dirección de Vincent Kompany, apuesta por una nómina equilibrada entre experiencia y juventud para dar el primer golpe en la eliminatoria.

Un once con jerarquía y presencia colombiana

La formación confirmada por el conjunto alemán deja claro su enfoque competitivo. En el arco estará el experimentado Manuel Neuer, líder indiscutido bajo los tres palos. La línea defensiva estará compuesta por Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies y Josip Stanišić, una combinación de solidez física y velocidad por las bandas.

En el mediocampo, el Bayern contará con el control y la distribución de Joshua Kimmich, acompañado por Aleksandar Pavlović y la creatividad de Jamal Musiala, uno de los jugadores más determinantes en el último tercio del campo.

La ofensiva será uno de los grandes focos del partido. Allí aparecerán Michael Olise, el goleador inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, quien tendrá la responsabilidad de aportar desequilibrio, velocidad y profundidad por las bandas.

Un duelo de alto nivel en busca de la final

El enfrentamiento entre Bayern Múnich y PSG reúne a dos de las plantillas más competitivas del continente, con figuras de talla mundial y estilos que prometen un choque atractivo. Para el equipo alemán, iniciar la serie con una victoria es fundamental, especialmente considerando la exigencia que implicará el partido de vuelta.

La presencia de Luis Díaz en el once inicial no solo representa una oportunidad personal para el atacante colombiano, sino también un motivo de expectativa para los aficionados de su país, que siguen de cerca su desempeño en el fútbol europeo. Su capacidad para romper líneas y generar peligro será clave ante un rival que también cuenta con herramientas ofensivas de alto nivel.

Formación del PSG vs. Bayern Múnich



Con todo listo, el Bayern buscará imponer condiciones desde el arranque, mientras PSG intentará resistir y golpear en los momentos justos. La semifinal comienza con promesa de espectáculo y con el objetivo claro de dar el primer paso hacia la gran final de la Champions League.