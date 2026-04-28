Conductas diarias que están dañando su función cerebral

Las conductas que afectan la función cerebral y la concentración forman parte de la rutina diaria de muchas personas sin que lo noten. Hábitos comunes como dormir mal, el uso excesivo de pantallas o el estrés prolongado pueden impactar directamente el rendimiento mental.

Especialistas en salud advierten que estos comportamientos, sostenidos en el tiempo, pueden disminuir la memoria, la atención y la capacidad de toma de decisiones.

¿Qué conductas afectan la función cerebral y la concentración?

Entre las prácticas más frecuentes que afectan el cerebro se encuentra la falta de sueño. Dormir menos de siete horas de manera constante reduce la capacidad de concentración y afecta procesos clave como la memoria.

Otro factor relevante es el uso prolongado de dispositivos electrónicos. La sobreexposición a pantallas genera fatiga mental y dificulta mantener la atención en tareas específicas.

El estrés crónico también tiene un impacto directo. Niveles elevados de cortisol pueden alterar el funcionamiento cerebral, afectando la claridad mental y la capacidad de respuesta.

A esto se suma una alimentación inadecuada. Dietas altas en azúcares y ultraprocesados pueden influir negativamente en la energía y el desempeño cognitivo.

Finalmente, el sedentarismo es otro elemento determinante. La falta de actividad física reduce la oxigenación del cerebro, lo que impacta en la concentración y el bienestar general.

¿Cómo mejorar la concentración y cuidar la función cerebral?

Frente a estos factores, expertos recomiendan adoptar hábitos que favorezcan la salud mental. Dormir entre 7 y 9 horas, mantener una alimentación balanceada y reducir el tiempo frente a pantallas son medidas clave.

Asimismo, realizar actividad física de forma regular contribuye a mejorar la circulación sanguínea y el funcionamiento del cerebro.

También se sugiere incorporar pausas activas durante la jornada y técnicas de manejo del estrés, como la respiración consciente o la meditación.

Estos cambios, aunque sencillos, pueden tener un impacto significativo en la capacidad de concentración y en el rendimiento diario.