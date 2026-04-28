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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

¡Los ganadores siguen conociendo su suerte tras el sorteo del Super Astro Sol de este 28 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
02:20 p. m.
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En el Super Astro Sol, la tarde se liquida en un solo movimiento. Todo lo que se apostó durante el día pasa por un “corte de caja” que deja un balance claro: qué coincidió, qué se acercó y qué no encajó.

Este 28 de abril de 2026, ese corte ya tiene una cifra definida. Antes del sorteo, las jugadas están abiertas, como transacciones en curso. Cada número elegido y cada signo asignado representan una posibilidad pendiente de validación.

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Sin embargo, cuando se revela la combinación, el sistema se cierra y entrega un resultado único.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 28 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 28 de abril de 2026

Las balotas comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde y revelaron la nueva combinación ganadora del Super Astro Sol.

Tras la verificación del delegado de Coljuegos, con la ayuda de la presentadora del sorteo, se reveló el siguiente número y signo zodiacal:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un cierre que ordena lo ocurrido durante el día en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol no acumula historias, las resume. En segundos, el resultado organiza todo lo que pasó con las jugadas: algunas coinciden plenamente, otras quedan a medio camino y muchas simplemente no conectan con la combinación final.

Ese “corte de caja” también revela patrones de comportamiento entre los jugadores. Hay quienes mantienen sus cifras sin importar el resultado, otros ajustan su estrategia cada día y algunos prefieren cambiar completamente su jugada después de cada sorteo.

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El signo zodiacal juega un papel clave en ese balance. No es un detalle menor, es el factor que completa la coincidencia total y define el premio mayor.

Con el resultado del 28 de abril de 2026 ya establecido, la tarde queda saldada en un solo dato. Pero, como en todo cierre, este no es definitivo: abre el siguiente ciclo de apuestas, donde una nueva combinación volverá a poner a prueba la suerte.

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