Luis Díaz fue figura: así nació el primer gol del Bayern contra PSG en Champions

El colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista en una noche clave de la UEFA Champions League. En la ida de la semifinal entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, el extremo fue determinante en la jugada que abrió el marcador.

Díaz fue inicialista, como se esperaba, y desde los primeros minutos mostró intensidad por la banda izquierda. Su movilidad y capacidad para encarar generaron problemas en la defensa rival, hasta que llegó la acción que marcó el rumbo del inicio del partido.

Luis Díaz provoca el penalti del primer gol

Corría el primer tiempo cuando el colombiano recibió dentro del área, alargó el balón y, en ese intento por superarlo, el defensor del PSG cometió una infracción clara. La jugada fue sancionada sin dudas como penalti, tras una entrada fuerte que impactó el pie del guajiro.

El encargado de ejecutar fue Harry Kane, quien no falló desde los once metros y puso el 1-0 a favor del Bayern. El tanto reflejó el buen inicio del equipo alemán, que encontró en Díaz una de sus principales armas ofensivas.

PSG reacciona y empata el partido

Sin embargo, la ventaja no duró mucho. Al minuto 24, el PSG reaccionó gracias a una acción individual de Khvicha Kvaratskhelia, quien logró el empate 1-1 parcial y devolvió la igualdad al compromiso.

El partido mantuvo un ritmo alto, con opciones para ambos equipos y con Díaz insistiendo por su sector, siendo clave en el primer tiempo.