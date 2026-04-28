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Hay alerta de desabastecimiento en el sur del país: conductores de carga temen transitar la vía Panamericana

Desde que inició el 2026, 42 vehículos de carga han sido atacados, de los cuales, 28 fueron incinerados en este importante corredor vial.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
04:16 p. m.
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Los cerca de 31 ataques registrados entre el viernes, 24 de abril, y el domingo, 26, sumado a los enfrentamientos de las disidencias con la fuerza pública y los nuevos casos de hostigamiento contra la población civil en los municipios de Inzá y Rosas, Cauca, mantienen a conductores de carga y vehículos particulares alejados de la vía Panamericana, por temor a quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de un nuevo atentado.

Cifras de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) alertan que, antes de los acontecimientos registrados el fin de semana, por este importante corredor vial solían transitar entre 1.500 y 2.000 vehículos de carga, que, solo en el sector de alimentos, transportaban 320.000 toneladas de carne y 4,3 millones de huevos.

De momento, 3.800 vehículos se encuentran represados y no es para menos. En lo que va de 2026, se han registrado 42 ataques contra vehículos de carga en la vía Panamericana, de los cuales 28 corresponden a episodios en los que vehículos fueron incinerados, generando pérdidas superiores a los 800.000 millones de pesos.

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Gremios advierten sobre el riesgo de desabastecimiento en el sur del país:

Es por medio de la vía Panamericana que gases industriales, medicamentos y el suministro de oxígeno ingresan al sur del país. Lo que ha encendido una nueva alarma por posible desabastecimiento, si no se retoma el flujo habitual de carga.

Además, el sector gastronómico podría verse afectado, al igual que los supermercados y tiendas de barrio. Según dijo el presidente de la Asociación de Restaurantes del Cauca, Juan Pablo Piedrahíta, en este momento:

“Tenemos escasez. Ya las empresas de Pereira, Cali, Medellín, que nos mandan alimentos, cárnicos y muchas de nuestras materias primas, dijeron que no iban a volver al departamento del Cauca”.

La situación de orden público ha llevado a algunas empresas ubicadas al interior del país a tomar la decisión de dejar de enviar sus mercancías a los departamentos de la zona sur, por temor a perderlas, perder sus camiones o a su personal.

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Gremios y habitantes del sur del país exigen al Gobierno que adopte medidas inmediatas:

Según dijo a Noticias RCN el director del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Julián Torres Sarria, se ha extendido una petición al Gobierno Nacional para militarizar los 333 kilómetros de vía Panamericana en el Cauca:

Además, se ha solicitado la intervención especial “de las alcaldías y las gobernaciones como responsables de la seguridad en los municipios y gestionar para que el sector productivo pueda cumplir sus obligaciones diarias, porque de eso depende el empleo y la subsistencia de muchos habitantes de la región”.

Mientras, en Popayán y Mondomo, manifestantes salieron a las calles rechazando las acciones de los grupos armados y pidiendo al Gobierno que retome el control del territorio y garantice su seguridad y el abastecimiento en la región.

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