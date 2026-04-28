Reabren la página donde reclutaban hombres para abusar a Gisèle Pelicot: cambió de nombre

El caso de Gisèle Pelicot, considerado uno de los episodios más impactantes de violencia sexual en Francia, vuelve a sonar tras confirmarse la reaparición del sitio web que habría servido para reclutar a hombres que participaron en los abusos cometidos contra ella.

La plataforma, conocida como Coco, fue señalada por las autoridades como el espacio donde Dominique Pelicot contactaba a decenas de extraños para llevarlos hasta su vivienda y permitir que violaran a su entonces esposa mientras ella permanecía drogada e inconsciente.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante casi una década, entre 2011 y 2020, dentro de la propia casa de la pareja, donde Pelicot habría administrado sustancias a Gisèle Pelicot para dejarla sin capacidad de reaccionar mientras se cometían los abusos.

Aunque la página fue cerrada oficialmente en junio de 2024, ahora reapareció bajo un nuevo nombre: Cocoland.

Reabren la página donde reclutaban hombres para abusar a Gisèle Pelicot

La Fiscalía de París confirmó este martes que abrió una nueva investigación para esclarecer la reapertura de esta página web y determinar quién está detrás de su funcionamiento actual.

Las autoridades buscan establecer si el nuevo portal mantiene relación directa con la antigua plataforma Coco o si se trata de una nueva estructura que opera bajo el mismo modelo.

El principal temor es que el sitio continúe siendo utilizado para facilitar delitos sexuales y otros crímenes graves en internet.

¿Cómo utilizaba el esposo de Gisèle Pelicot esta página web?

La plataforma original estaba registrada en el extranjero y fue cerrada luego de múltiples señalamientos por su presunta conexión con delitos de extrema gravedad.

Entre ellos figuran abuso sexual de menores, violaciones y asesinatos, además de su papel dentro del caso de Gisèle Pelicot.

Según las pesquisas, Dominique Pelicot utilizó ese portal para contactar a decenas de hombres desconocidos que posteriormente llegaban hasta su vivienda para cometer los abusos sexuales.

Los investigadores sostienen que entre 2011 y 2020, Pelicot drogó repetidamente a su entonces esposa dentro de la casa familiar para dejarla inconsciente y permitir que esos hombres la violaran sin que ella pudiera defenderse ni recordar lo sucedido.

Tras el cierre de Coco en junio de 2024, la situación parecía haber terminado, pero la aparición de Cocoland volvió a encender las alarmas.

¿Quién fundó la página?

En medio de este expediente también aparece Isaac Steidl, fundador y gerente de Coco.

Steidl fue acusado en enero de 2025 por presunta complicidad en tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet y conspiración criminal.

A pesar de la gravedad de los cargos, él niega todas las acusaciones.

Su abogado, Julien Zanatta, aseguró que su cliente no tiene “nada que ver” con la nueva página que ahora opera bajo el nombre de Cocoland.