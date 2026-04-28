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"No será": reconocida vidente sorprendió con predicción sobre las elecciones presidenciales en Colombia

La vidente, según sus cartas, explicó quiénes no tendrían posibilidades de ganar.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
03:54 p. m.
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A tan solo tres días para que comience el mes en el que se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia, los candidatos continúan haciendo sus campañas.

Hasta el momento, aunque han querido citarse para tener un debate del que puedan ser testigos los ciudadanos, este no se ha materializado.

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Sin embargo, cada uno ha seguido transmitiendo sus mensajes políticos en cada uno de sus espacios frecuentados y, a raíz de las últimas encuestas, los colombianos han comenzado a preguntarse quién sería el nuevo mandatario.

Por lo tanto, Karen Caro, la astróloga que tiene más de 306.000 seguidores en TikTok, hizo su análisis y dejó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

¿Iván Cepada será el nuevo presidente de Colombia desde el 2026? Esto reveló la vidente Karen Cano

La astróloga Karen Cano grabó un video interactuando con las barras de radiestesia y, mientras que le iba haciendo preguntas específicas, esta herramienta mostró el futuro que tendrían Iván Cepada, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“¿El próximo presidente de Colombi va a ser Iván Cepada? Sí. ¿El próximo presidente de Colombia va a ser Abelardo de la Espriella? No. ¿La próxima presidente de Colombia va a ser Paloma Valencia? Ok, parece que no”, comenzó afirmando la vidente Karen Cano.

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“¿Va a haber segunda vuelta presidencial? Sí. ¿Esta segunda vuelta va a ser entre Iván Cepeda y Paloma Valencia? Sí. ¿Esta segunda vuelta va a ser entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda? No. Simplemente esta es la respuesta y muchas gracias a los que han estado preguntando recurrentemente”, añadió.

¿La visión de la astróloga Karen Cano coincide con la de Mhoni Vidente?

Por ahora, los análisis de Karen Cano y Mhoni Vidente no han logrado coincidir.

Y es que, hace apenas unos días, Mhoni Vidente leyó sus cartas y aseguró que en Latinoamérica no lograría ganar ningún candidato que sea de una postura de ‘izquierda’.

No obstante, resta esperar a que los colombianos se pronuncien en las urnas para que quede claro quién tendría la razón.

 

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