¿Quién es ‘LUMUMBA’, el hincha del Congo que se lleva todas las miradas contra Colombia?

Mientras Colombia y República Democrática del Congo disputan este martes 23 de junio su partido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial en el estadio Akron de Guadalajara, una figura en las tribunas se ha robado buena parte de las miradas de aficionados y cámaras de televisión. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, el singular hincha congoleño que se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del torneo.

Las fotografías y videos del aficionado rápidamente se hicieron virales en Colombia a través de redes sociales, donde miles de usuarios se preguntaron por la identidad del hombre que permanece inmóvil durante los partidos de su selección, con una postura solemne que llama la atención desde cualquier rincón del estadio.

El homenaje a un héroe de la independencia

Lejos de tratarse de una simple puesta en escena, Michel Kuka Mboladinga representa a Patrice Lumumba, una de las figuras más importantes en la historia de la República Democrática del Congo. Con llamativos trajes de colores y una pose característica, el aficionado recrea la imagen de una estatua del histórico líder ubicada en Kinshasa.

Lumumba fue uno de los protagonistas del proceso de independencia del entonces Congo Belga en 1960 y es considerado un símbolo de lucha, dignidad y soberanía para millones de ciudadanos de su país. Su legado continúa vigente décadas después de su asesinato, ocurrido en 1961.

Un personaje que cautivó a Colombia

Durante el compromiso frente a la selección Colombia, las cámaras no dejaron de enfocar a Michel Kuka Mboladinga. Su presencia se convirtió en tema de conversación entre aficionados y usuarios de redes sociales, que compartieron masivamente imágenes de su particular forma de alentar.

Quienes lo conocen aseguran que lleva años realizando esta representación en escenarios deportivos y que incluso ha acompañado a clubes de su país bajo el mismo personaje. Según relatan allegados, durante los encuentros permanece inmóvil porque considera que está orando y acompañando espiritualmente a su selección.

Más allá del resultado del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, Michel Kuka Mboladinga ya logró algo que pocos aficionados consiguen en una Copa del Mundo: convertirse en uno de los personajes más reconocidos y fotografiados del campeonato.