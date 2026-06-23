La historia de dos hombres que fueron contratados para ver los partidos del Mundial: el pago es exorbitante

Mientras millones de personas buscan entradas para asistir al Mundial de la FIFA 2026, dos jóvenes estadounidenses encontraron una forma poco convencional de vivir el certamen.

Fueron contratados para ver los 104 partidos del torneo y, por si fuera poco, recibirán 50.000 dólares.

Los sacrificios detrás de la experiencia

La iniciativa fue impulsada por la cadena Fox, una de las encargadas de transmitir los encuentros para Estados Unidos. Tras una convocatoria nacional en la que miles de aficionados enviaron videos para postularse, Austin Franklin, de 29 años; y Kevin Akoto, de 26; fueron elegidos para ocupar el puesto de espectadores en jefe.

Desde un estudio completamente acristalado en Times Square, Nueva York; ambos siguen diariamente los partidos frente a grandes pantallas.

Akoto afirmó que aceptar la propuesta implicó cambios importantes. Por un lado, decidió dejar su trabajo y atravesar transformaciones en su vida personal para asumir el reto de dedicarse por completo al Mundial, como lo fue volver a la soltería.

El espacio donde desarrollan la actividad fue diseñado para recrear el ambiente de una cancha de fútbol. Cuenta con césped sintético y decoración alusiva a las selecciones, creando una experiencia inmersiva.

¿Cómo mantener la energía tras largas horas viendo partidos?

Por su parte, Franklin considera que la realización del certamen en Estados Unidos genera una atmósfera especial entre los aficionados. Además, mantiene la esperanza de que la selección local pueda superar las expectativas y convertirse en una de las sorpresas.

Más allá de presenciar los partidos, ambos se han transformado en protagonistas involuntarios. Esto, debido a que cientos de personas se acercan al estudio para saludarlos, comentar resultados o compartir la misma emoción.

Los jóvenes afortunados reconocen que no todos los encuentros ofrecen el mismo nivel de entretenimiento. Sin embargo, aseguran que los momentos memorables compensan ampliamente las largas horas frente a la pantalla.

Uno de los recuerdos más especiales se dio cuando un grupo de fanáticos brasileños rodeó el estudio para celebrar y cantar.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.