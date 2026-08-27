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¿Quién es Weibmar Asprilla, héroe de Santa Fe? El portero habló tras eliminar a River Plate

El portero de 27 años apareció para reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo y protagonizó una noche memorable en Copa Sudamericana.

Independiente Santa Fe River Plate Weibmar Asprilla
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 27 de 2026
07:49 a. m.
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Independiente Santa Fe es el único equipo colombiano que sigue con vida en torneos internacionales tras eliminar a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana en el mítico estadio Monumental de Buenos Aires.

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El equipo logró llevar la llave a la definición desde el punto penal, donde el portero de River se lució, pero al final el protagonista terminó siendo Weibmar Asprilla, guardameta de Santa Fe, quien marcó el penal decisivo y logró atajar un cobro en la tanda.

Weibmar Asprilla habló tras la victoria de Santa Fe

El portero de 27 años habló con DSports tras la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana. Agradeció al cuerpo técnico y compañeros por la confianza y le envió un saludo especial a Andrés Mosquera Marmolejo, portero titular que se recupera de una lesión.

La figura fue el equipo y Dios, que nos trajo hasta este punto, la honra y gloria a él, que hoy nos permite disfrutar de este momento. Debemos disfrutarlo, porque creo que es un equipo que lucha, que mete, que ha sufrido mucho y que hoy Dios le da un empujón más para conseguir esto que tanto anhelamos por segunda vez.

¿Quién es Weibmar Asprilla, héroe de Santa Fe?

Weibmar Asprilla es un guardameta de 27 años nacido en Quibdó, Chocó. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, manifestó en diálogo con RTVC que sintió angustia por sus familiares y que registraron pérdidas materiales a causa del fenómeno natural.

Salir para el entreno y no saber si tu mamá y tu papá estén vivos. Ellos corrieron con la suerte de salir a tiempo. Se perdieron muchas cosas materiales, pero para mí en estos momentos es que ellos están con vida y con salud.

Su carrera profesional comenzó en Independiente Medellín, donde se formó en las categorías inferiores. Su debut profesional fue en 2021 con la camiseta de Orsomarso, mientras se encontraba cedido para que sumara experiencia.

Nunca jugó con el DIM, que lo cedió a Valledupar FC, club que pasó a convertirse en Real Cundinamarca. Luego, llegó la oportunidad que le cambió la carrera, con un nuevo préstamo a Tigres, donde tuvo continuidad y se destacó en la segunda división del FPC.

Fue transferido oficialmente a Independiente Santa Fe en junio de 2025, firmando un contrato por tres años. Desde su llegada al club ha sumado pocos minutos, pero tras la reciente lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, el cuerpo técnico le dio la posibilidad de ser inicialista en un momento clave de la temporada.

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