Luto en la música: se confirmó la muerte de legendario cantante

La música uruguaya se encuentra de luto debido a que falleció una de sus intérpretes más legendarios de candombe, el género que fusiona ritmos africanos y de la zona del Río de la Plata.

Se trata de Rubén Rada, que nació un 16 de julio de 1943 en Montevideo, Uruguay, y a lo largo de su trayectoria se destacó como cantante, compositor, percusionista e, incluso, actor y presentador de televisión.

Rada falleció el 26 de agosto de 2026, en su ciudad natal, a sus 83 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Rubén Rada, el legendario cantante de Uruguay?

Hace un mes, Rubén Rada se encontraba internado en una entidad hospitalaria y había sido diagnosticado con una neumonía bilateral.

En un principio, los especialistas informaron que el cantante había tenido una evolución favorable, pero, en las últimas semanas, su estado de salud se deterioró de manera inesperada hasta su deceso.

El fallecimiento de Rubén Rada fue confirmado por su familia a través del siguiente comunicado:

"Con muchísimo dolor, les comunicamos que el miércoles 26 de agosto, a las 3:30 de la tarde, se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", se inició escribiendo.

"Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", se añadió.

Uruguay decretó duelo nacional por la muerte de Rubén Rada, su legendario cantante

Una vez se confirmó la muerte de Rubén Rada, el Gobierno de Uruguay anunció que este 27 de agosto de 2026 será un día de duelo y las banderas permanecerán a media asta.

"Que en paz descanse", "siempre fue un verdadero artista", "se apagó su voz, pero su legado continuará" y " qué dolor", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.