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Atlético Nacional ganó su primer juego como local: Marlos Moreno fue figura

El cuadro antioqueño jugó su primer juego como local en la presente Liga Betplay y venció a Cali 2 goles a 1.

Nacional vence a Cali 2-1.
Foto: Atlético Nacionañ

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
10:47 p. m.
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Atlético Nacional sufrió un poco más de la cuenta luego de quedarse con un jugador menos desde los 52 minutos de juego por la expulsión de Matheus Uribe, pero logró una importante victoria para treparse a los primeros lugares de la tabla.

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A los 18 minutos del partido se abrió el marcador para los 'verdolagas' gracias a un desborde de Marlos Moreno por el sector izquierdo que concluyó con un gran centro al área que conectó Andrés Sarmiento: 1-0 a favor de Nacional.

El segundo tiempo no empezaría de la mejor manera para el cuadro local, ya que a los 7 minutos saldría expulsado Matheus Uribe por doble amarilla; inmediatamente, Lucas González movió el banco para equilibrar a su equipo y a los 64 minutos, tras una extraordinaria jugada individual, Marlos Moreno concretó el 2-0 a favor de Nacional.

Cali logró el descuento, pero no fue suficiente

Nicolás Benedetti, quien había ingresado a los 46 minutos , marcó el descuento de los 'azucareros' que a pesar de tener un hombre de más y poco más de 20 minutos por delante, no logró aprovechar la superioridad y terminó perdiendo el partido por 2-1.

Durante el partido, los dirigidos por Rafael Dudamel solo alcanzaron tres remates al arco, dato que no deja bien parado al equipo ya que durante todo el segundo tiempo tuvo la ventaja de tener un jugador más y no lo pudo aprovechar de la mejor manera.

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Así quedó la tabla tras el juego entre Nacional y Cali

Tras el triunfo, Atlético Nacional subió a la cuarta posición de la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que Deportivo Cali bajó una posición y quedó en el noveno lugar con 7 unidades.

En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará a Alianza Valledupar y Deportivo Cali recibirá en Palmaseca a Atlético Bucaramanga.

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