¿Quién será el reemplazo de Luis Díaz vs. Perú? Lorenzo baraja posibilidades

La Selección Colombia se juega más que tres puntos este viernes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional está obligado a ganar frente a Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, pero deberá hacerlo sin su principal referente ofensivo: Luis Díaz.

El delantero guajiro no podrá estar presente debido a la acumulación de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción justo cuando el equipo más lo necesita.

Ante esta ausencia de peso, el técnico Néstor Lorenzo ya analiza las posibles variantes para cubrir el carril izquierdo, una zona del campo que ha sido clave en el sistema ofensivo colombiano. La baja de Díaz no solo representa la pérdida de desequilibrio, sino también de liderazgo, ritmo y gol. Por eso, la elección del reemplazante será determinante para mantener la idea de juego y la presión ofensiva sobre Perú, rival directo en la pelea por un cupo a la Copa del Mundo.

Campaz y 'Cucho', las cartas con mejor presente

Dentro del abanico de opciones, dos nombres toman fuerza: Jaminton Campaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Ambos atraviesan un gran momento en sus respectivos clubes y llegan con ritmo competitivo. Campaz ha sido figura en Rosario Central, aportando desborde y gol, mientras que el ‘Cucho’ se ha consolidado como pieza clave en el Betis de LaLiga española, destacándose por su movilidad, visión y capacidad de finalización.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Lorenzo ajuste su esquema y opte por un doble nueve. Esta alternativa implicaría mover a James Rodríguez a un costado, algo que no convence del todo, ya que físicamente el '10' no está en condiciones de hacer recorridos largos y exigentes en banda, sobre todo en el clima cálido de Barranquilla y ante un rival que exigirá intensidad durante los 90 minutos.

Una prueba de fuego en casa

El partido, que será transmitido por el Canal RCN desde la 1:30 p.m. (hora colombiana), representa una prueba clave para la tricolor. Colombia está en zona de clasificación, pero no puede permitirse errores en casa. Superar la ausencia de Luis Díaz será el primer desafío, pero no el único. Se trata de una final anticipada, y las decisiones de Lorenzo en la conformación del once inicial podrían marcar el rumbo de toda la Eliminatoria.