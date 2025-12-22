CANAL RCN
Deportes

La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA

La FIFA dio a conocer la bolsa de premios más importante de la historia de la competición y la Selección Colombia podría hacerse con una millonaria recompensa.

James Rodríguez Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
11:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Copa del Mundial de 2026 marcará un precedente a nivel financiero en el fútbol, pues entregarán una bolsa de premios de 727 millones millones de dólares, la cual es la más alta en la historia y que supera en un 50% a lo entregado el Catar 2022.

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026
RELACIONADO

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Para la Selección Colombia es una oportunidad histórica para ganarse varios millones, considerando que entre más avance en la competencia, mejor será el premio económico que reciban los equipos. En caso de una eventual final, el combinado nacional tendría multimillonario premio.

El plan de premios para el Mundial de 2026

Todos los equipos clasificados tendrán asegurada su parte del presupuesto, razón por la cual los repechajes pendientes son clave para las diferentes federaciones.

Incluso las de peor participación tendrán como mínimo 10,5 millones de dólares, considerando un valor de 1,5 millones que se entregan para la preparación.

La distribución oficial de premios será la siguiente:

  • Campeón del Mundial: $50 millones
  • Subcampeón: $33 millones
  • Tercer lugar: $29 millones
  • Cuarto lugar: $27 millones
  • Puestos 5° al 8°: $19 millones
  • Puestos 9° al 16°: $15 millones
  • Puestos 17° al 32°: $11 millones
  • Puestos 33° al 48°: $9 millones

¿Cuánto ganaría la Selección Colombia si llega a la final del Mundial?

En caso de que la Selección Colombia logre dar la sorpresa sorteando todas las fases de clasificación hasta llegar al octavo partido, el equipo podría quedarse con un premio de al menos 33 millones de dólares y de quedarse con la Copa, serían 50 millones de dólares.

José Enamorado le envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo para entrar a la selección
RELACIONADO

José Enamorado le envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo para entrar a la selección

Este dinero se podría usar para mejorar la infraestructura del fútbol profesional colombiano, inversión en el fútbol formativo y sanear las finanzas de la Federación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Lamine Yamal reconoció su admiración por Luis Díaz: así lució una de sus camisetas

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Fútbol Profesional Colombiano

Reconocido árbitro del fútbol colombiano fue sancionado "de por vida": esta sería la razón

Otras Noticias

Artistas

Conmoción a nivel mundial: murió reconocido actor a sus 78 años

Este actor obtuvo un Premio Goya por su interpretación en una película que conquistó un Premio Óscar.

Elecciones presidenciales 2026

Pacto Amplio ratifica consulta presidencial para marzo de 2026 y llama a la unidad progresista

La coalición confirmó que el 8 de marzo de 2026 definirá, mediante consulta popular, su candidatura presidencial de cara a las próximas elecciones.

Impuestos

“Están actuando como una dictadura”: gremios sobre declaración de emergencia económica del Gobierno Nacional

Navidad

Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones