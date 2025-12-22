La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA
La FIFA dio a conocer la bolsa de premios más importante de la historia de la competición y la Selección Colombia podría hacerse con una millonaria recompensa.
Noticias RCN
11:19 a. m.
La Copa del Mundial de 2026 marcará un precedente a nivel financiero en el fútbol, pues entregarán una bolsa de premios de 727 millones millones de dólares, la cual es la más alta en la historia y que supera en un 50% a lo entregado el Catar 2022.
Para la Selección Colombia es una oportunidad histórica para ganarse varios millones, considerando que entre más avance en la competencia, mejor será el premio económico que reciban los equipos. En caso de una eventual final, el combinado nacional tendría multimillonario premio.
El plan de premios para el Mundial de 2026
Todos los equipos clasificados tendrán asegurada su parte del presupuesto, razón por la cual los repechajes pendientes son clave para las diferentes federaciones.
Incluso las de peor participación tendrán como mínimo 10,5 millones de dólares, considerando un valor de 1,5 millones que se entregan para la preparación.
La distribución oficial de premios será la siguiente:
- Campeón del Mundial: $50 millones
- Subcampeón: $33 millones
- Tercer lugar: $29 millones
- Cuarto lugar: $27 millones
- Puestos 5° al 8°: $19 millones
- Puestos 9° al 16°: $15 millones
- Puestos 17° al 32°: $11 millones
- Puestos 33° al 48°: $9 millones
¿Cuánto ganaría la Selección Colombia si llega a la final del Mundial?
En caso de que la Selección Colombia logre dar la sorpresa sorteando todas las fases de clasificación hasta llegar al octavo partido, el equipo podría quedarse con un premio de al menos 33 millones de dólares y de quedarse con la Copa, serían 50 millones de dólares.
Este dinero se podría usar para mejorar la infraestructura del fútbol profesional colombiano, inversión en el fútbol formativo y sanear las finanzas de la Federación.