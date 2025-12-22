La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA

La Copa del Mundial de 2026 marcará un precedente a nivel financiero en el fútbol, pues entregarán una bolsa de premios de 727 millones millones de dólares, la cual es la más alta en la historia y que supera en un 50% a lo entregado el Catar 2022.

RELACIONADO Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Para la Selección Colombia es una oportunidad histórica para ganarse varios millones, considerando que entre más avance en la competencia, mejor será el premio económico que reciban los equipos. En caso de una eventual final, el combinado nacional tendría multimillonario premio.

El plan de premios para el Mundial de 2026

Todos los equipos clasificados tendrán asegurada su parte del presupuesto, razón por la cual los repechajes pendientes son clave para las diferentes federaciones.

Incluso las de peor participación tendrán como mínimo 10,5 millones de dólares, considerando un valor de 1,5 millones que se entregan para la preparación.

La distribución oficial de premios será la siguiente:

Campeón del Mundial: $50 millones

Subcampeón: $33 millones

Tercer lugar: $29 millones

Cuarto lugar: $27 millones

Puestos 5° al 8°: $19 millones

Puestos 9° al 16°: $15 millones

Puestos 17° al 32°: $11 millones

Puestos 33° al 48°: $9 millones

¿Cuánto ganaría la Selección Colombia si llega a la final del Mundial?

En caso de que la Selección Colombia logre dar la sorpresa sorteando todas las fases de clasificación hasta llegar al octavo partido, el equipo podría quedarse con un premio de al menos 33 millones de dólares y de quedarse con la Copa, serían 50 millones de dólares.

RELACIONADO José Enamorado le envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo para entrar a la selección

Este dinero se podría usar para mejorar la infraestructura del fútbol profesional colombiano, inversión en el fútbol formativo y sanear las finanzas de la Federación.