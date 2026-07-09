Hijo de Omar Pérez jugaría con la Selección Colombia

En entrevista para el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, Omar Pérez, leyenda de Independiente Santa Fe, confirmó que una persona con vínculos cercanos a la Selección Colombia le dijo que posiblemente citen a su hijo, Franco Pérez, al proceso de selección sub-20 y que, al consultárselo, dijo que sí sin pensarlo. "Apoyo a muerte lo que él decida y voy con él a donde sea", expresó el ídolo 'cardenal'.

En medio de la entrevista, también comunicó que Franco, de 17 años, firmó oficialmente contrato con Boca Juniors, empezando a seguir sus mismos pasos como canterano del club argentino. "Como familia lo disfrutamos mucho, pero más me da la alegría por él", afirmó el exfutbolista sobre la carrera que está iniciando su hijo.

Trayectoria de Franco Pérez

Franco, nacido en Colombia mientras su padre jugaba para el Independiente Medellín, inició su vida futbolística en la academia de fútbol Omar Pérez 10, propiedad de la leyenda 'santafereña'. En 2023 dio el salto internacional a la reserva de Boca Juniors y su buen rendimiento en las reservas del club le permitió firmar su primer contrato profesional en el año 2026.

Como jugador de las reserva 'xeneize', en el presente año Pérez ha conseguido un gol y dos asistencias en 17 partidos jugados; su destacada actuación le permitió hacer parte de la lista de convocados para los torneos internacionales del equipo principal para la temporada 2026.

Volante creativo como su padre, con un físico inusual

Siguiendo los pasos de su padre, Franco también se desenvuelve como volante creativo, pero a diferencia de Omar y de muchos otros volantes '10', su físico marca la diferencia; con una estatura de casi 1.90 metros y siendo zurdo, promete convertirse en un gran proyecto del club argentino que se ha caracterizado por tener en ese puesto de la cancha a algunos de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol 'gaucho'.