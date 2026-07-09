CANAL RCN
Deportes

Hijo de Omar Pérez jugaría con la Selección Colombia

El 10 argentino habría recibido la comunicación por parte de miembros cercanos a la selección y su hijo dio el sí.

Hijo de OMar Perez jugaría en la Selección Colombia.
Foto: Boca Juniors | @chipakero

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En entrevista para el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, Omar Pérez, leyenda de Independiente Santa Fe, confirmó que una persona con vínculos cercanos a la Selección Colombia le dijo que posiblemente citen a su hijo, Franco Pérez, al proceso de selección sub-20 y que, al consultárselo, dijo que sí sin pensarlo. "Apoyo a muerte lo que él decida y voy con él a donde sea", expresó el ídolo 'cardenal'.

En medio de la entrevista, también comunicó que Franco, de 17 años, firmó oficialmente contrato con Boca Juniors, empezando a seguir sus mismos pasos como canterano del club argentino. "Como familia lo disfrutamos mucho, pero más me da la alegría por él", afirmó el exfutbolista sobre la carrera que está iniciando su hijo.

Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana
RELACIONADO

Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

Trayectoria de Franco Pérez

Franco, nacido en Colombia mientras su padre jugaba para el Independiente Medellín, inició su vida futbolística en la academia de fútbol Omar Pérez 10, propiedad de la leyenda 'santafereña'. En 2023 dio el salto internacional a la reserva de Boca Juniors y su buen rendimiento en las reservas del club le permitió firmar su primer contrato profesional en el año 2026.

Como jugador de las reserva 'xeneize', en el presente año Pérez ha conseguido un gol y dos asistencias en 17 partidos jugados; su destacada actuación le permitió hacer parte de la lista de convocados para los torneos internacionales del equipo principal para la temporada 2026.

Omar Pérez anuncia fecha de inauguración de la Liga El Dorado, el nuevo torneo de fútbol en Colombia
RELACIONADO

Omar Pérez anuncia fecha de inauguración de la Liga El Dorado, el nuevo torneo de fútbol en Colombia

Volante creativo como su padre, con un físico inusual

Siguiendo los pasos de su padre, Franco también se desenvuelve como volante creativo, pero a diferencia de Omar y de muchos otros volantes '10', su físico marca la diferencia; con una estatura de casi 1.90 metros y siendo zurdo, promete convertirse en un gran proyecto del club argentino que se ha caracterizado por tener en ese puesto de la cancha a algunos de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol 'gaucho'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

Jorge Bermudez

Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez despidió a su padre con sentida carta

Millonarios

Rodrigo Contreras no ocultó su decepción por la salida de Bustos

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 7 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Se siguen conociendo participantes afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Guaviare

Revelan detalles del bombardeo contra campamento de alias Calarcá, en Guaviare

Un hombre identificado como Daniel Parra fue capturado en el operativo donde se rescató a un menor de edad reclutado en Puerto Valencia.

Conciertos

Nueva fecha para el concierto de Feid en Medellín: boletería y más información

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello lanza advertencia sobre las elecciones en Venezuela

Invima

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado