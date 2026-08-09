CANAL RCN
Deportes

¡Bombazo! James Rodríguez regresaría a Europa: este sería su nuevo equipo

El técnico del club que lo pretende estaría al frente de la negociación. Descubra qué fue lo que se reveló.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 08 de 2026
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A finales de julio, después de que terminó la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, el Minnesota United de Estados Unidos hizo oficial la salida de James Rodríguez.

El '10' tan solo firmó un contrato por seis meses con el club de la MLS para prepararse para la cita orbital y, finalmente, ambas partes decidieron no acordar una renovación.

James Rodríguez reapareció en redes mientras sigue sin equipo: esto publicó
RELACIONADO

James Rodríguez reapareció en redes mientras sigue sin equipo: esto publicó

Desde ese entonces, James Rodríguez se está entrenando por su propia cuenta y aún no ha firmado contrato con ningún equipo.

Sin embargo, en las últimas horas, se reveló que el capitán de la Selección Colombia regresaría a Europa para jugar en la Serie B de Italia. ¿Cuál es el equipo que estaría cerca de ficharlo? Entérese a continuación.

El Unione Sportiva Avellino 1912, de la Serie B de Italia, podría acordar la llegada de James Rodríguez

De acuerdo con una información compartida por el periodista Guillermo Arango, de Win Sports, el Unione Sportiva Avellino está adelantando las negociaciones para que James Rodríguez refuerce su plantel.

"James Rodríguez podría llegar al Avellino, de la Serie B", escribió el comunicador deportivo.

"Desde Italia, Sky Sport y Matteo Moretto aseguran que el técnico del equipo de segunda división, Alessandro Nesta, ha estado al frente de las negociaciones", añadió.

Algunos datos sobre el Unione Sportiva Avellino 1912, club al que podría ir James Rodríguez

El Unione Sportiva Avellino fue fundado un 12 de diciembre de 1912 y, por lo tanto, cuenta con 113 años de historia.

Este club italiano tuvo que ser refundado en 2009 y en 2018 y únicamente ha jugado en la Serie A de Italia entre 1978 y 1988.

Además, su uniforme local es verde con blanco y su estadio es el Partenio-Adriano Lombardi, que está localizado en la ciudad de Avellino y tiene una capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores.

James Rodríguez, David Ospina y Néstor Lorenzo lideran campaña para ayudar al Chocó
RELACIONADO

James Rodríguez, David Ospina y Néstor Lorenzo lideran campaña para ayudar al Chocó

En la presente Serie B, el Unione Sportiva Avellino 1912 ha disputado tres partidos y ha sumado seis puntos. Sus resultados han sido los siguientes:

  • Derrota 1-2 vs. Società Sportiva Arezzo.
  • Victoria 3-0 vs. LR Vicenza.
  • Victoria 0-1 vs. Modena.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó a Deportivo Cali y está en cuartos de final de la Copa Betplay: vea los goles

Boca Juniors

Hijo de Omar Pérez jugaría con la Selección Colombia

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

Otras Noticias

Inpec

¡Escándalo! 120 combos de hamburguesas iban a ser ingresados para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

Noticias RCN conoció un informe interno que da cuenta del presunto intento de ingreso de hamburguesas, papas y bebidas a la cárcel de mujeres de Bogotá.

Finanzas personales

Exparejas podrían reclamar hasta el 50% de la pensión tras divorcio: lo que debe saber

Un proyecto busca que se de una cuota de sostenimiento con cargo a la pensión de uno de los cónyuges después del divorcio.

Venezuela

Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 8 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal

Redes sociales

Influencer español se fue a los puños con un hombre en la ciudad de Cali: esta fue la razón