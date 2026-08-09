¡Bombazo! James Rodríguez regresaría a Europa: este sería su nuevo equipo

A finales de julio, después de que terminó la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, el Minnesota United de Estados Unidos hizo oficial la salida de James Rodríguez.

El '10' tan solo firmó un contrato por seis meses con el club de la MLS para prepararse para la cita orbital y, finalmente, ambas partes decidieron no acordar una renovación.

Desde ese entonces, James Rodríguez se está entrenando por su propia cuenta y aún no ha firmado contrato con ningún equipo.

Sin embargo, en las últimas horas, se reveló que el capitán de la Selección Colombia regresaría a Europa para jugar en la Serie B de Italia. ¿Cuál es el equipo que estaría cerca de ficharlo? Entérese a continuación.

El Unione Sportiva Avellino 1912, de la Serie B de Italia, podría acordar la llegada de James Rodríguez

De acuerdo con una información compartida por el periodista Guillermo Arango, de Win Sports, el Unione Sportiva Avellino está adelantando las negociaciones para que James Rodríguez refuerce su plantel.

"James Rodríguez podría llegar al Avellino, de la Serie B", escribió el comunicador deportivo.

"Desde Italia, Sky Sport y Matteo Moretto aseguran que el técnico del equipo de segunda división, Alessandro Nesta, ha estado al frente de las negociaciones", añadió.

Algunos datos sobre el Unione Sportiva Avellino 1912, club al que podría ir James Rodríguez

El Unione Sportiva Avellino fue fundado un 12 de diciembre de 1912 y, por lo tanto, cuenta con 113 años de historia.

Este club italiano tuvo que ser refundado en 2009 y en 2018 y únicamente ha jugado en la Serie A de Italia entre 1978 y 1988.

Además, su uniforme local es verde con blanco y su estadio es el Partenio-Adriano Lombardi, que está localizado en la ciudad de Avellino y tiene una capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores.

En la presente Serie B, el Unione Sportiva Avellino 1912 ha disputado tres partidos y ha sumado seis puntos. Sus resultados han sido los siguientes: