Cambios importantes en el Ranking FIFA tras el Mundial 2026: este es el nuevo puesto de Colombia

El Mundial de 2026 llegó a su fin con España como campeona por segunda vez en su historia, luego de un torneo histórico disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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Además del título para la selección ibérica, la Copa del Mundo dejó importantes movimientos en el Ranking FIFA, que ya fue actualizado tras la competencia y reflejó el desempeño de las selecciones durante los más de 100 partidos disputados.

Entre los cambios más destacados aparece la Selección Colombia, que logró escalar posiciones gracias a su buena campaña en el certamen y ahora se acerca al grupo de las diez mejores del planeta.

Colombia sube en el Ranking FIFA tras el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó ubicada en la casilla 11 del Ranking FIFA con 1.739,89 puntos, luego de sumar 41,54 unidades respecto a la clasificación previa al Mundial.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo consiguió tres victorias frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de dos empates contra Portugal y Suiza, resultados que impulsaron su crecimiento en la clasificación mundial.

Aunque no alcanzó a ingresar al Top 10, Colombia quedó muy cerca de México, que ahora ocupa el décimo lugar y fue una de las selecciones que más ascendió tras la Copa del Mundo.

Así quedó el Ranking FIFA después del Mundial 2026

España, flamante campeona del mundo, asumió el liderato de la clasificación con 1.995,88 puntos, seguida por Argentina y Francia. Inglaterra se mantuvo entre las mejores cuatro selecciones, mientras que Brasil avanzó al quinto lugar.

Otra de las sorpresas fue Marruecos, que escaló hasta la sexta posición. Portugal perdió dos puestos y quedó séptima, Bélgica ascendió al octavo lugar y Países Bajos descendió a la novena casilla.

Por su parte, México cerró el Top 10 tras subir cuatro posiciones, mientras que Alemania salió del grupo de privilegio luego de su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay.

Ranking FIFA completo tras el Mundial 2026

España – 1.995,88 puntos Argentina – 1.970,37 Francia – 1.948,97 Inglaterra – 1.922,83 Brasil – 1.804,92 Marruecos – 1.803,99 Portugal – 1.787,85 Bélgica – 1.778,36 Países Bajos – 1.775,54 México – 1.754,30 Colombia – 1.739,89.

La actualización confirma el dominio de las selecciones europeas en la parte alta del escalafón, aunque Sudamérica sigue teniendo un papel protagónico con Argentina, Brasil y una Colombia que continúa consolidándose entre las mejores del mundo.