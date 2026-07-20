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OFICIAL: Jhon Durán llegó a un equipazo de Europa y ya fue anunciado

El delantero quiere hacer una gran temporada para volver a la Selección Colombia.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 20 de 2026
07:13 p. m.
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Tras su salida del Zenit, en donde tan solo jugó nueve partidos, y su ausencia en la Copa del Mundo 2026, Jhon Durán ya está enfocado en brillar en la nueva temporada.

El delantero llegó a un acuerdo con el Benfica, uno de los clubes más grandes de Portugal, y arribó a ese país en el inicio del fin de semana.

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Además, debido a que superó los exámenes médicos y firmó su nuevo contrato, fue anunciado por el club en la tarde de este 20 de julio de 2026.

Oficial: Jhon Durán ya es jugador del Benfica de Portugal

En su cuenta de X, el Benfica anunció que el colombiano Jhon Durán es su nuevo delantero.

"¡Bienvenido, Jhon Durán!", escribió el club portugués.

Asimismo, unos minutos después, Benfica mostró que el ariete ex Aston Villa vestirá la camiseta número 22.

Jhon Durán habló tras ser anunciado como nuevo jugador del Benfica: esto dijo

En un video que también fue publicado por el Benfica, Jhon Durán le envió un mensaje a los hinchas portugueses.

"Quiero agradecerles su apoyo y los mensajes que me dejaron en Instagram", manifestó Jhon Durán.

"Quiero recompensarlos dentro del campo y quiero trabajar para devolverles todo el cariño que me han demostrado con sus mensajes", añadió.

Así ha sido la carrera deportiva de Jhon Durán

Jhon Durán debutó como jugador profesional en el 2019 y, hasta el momento, ha defendido las camisetas de los siguientes siete clubes:

  • Envigado (2019-2021).
  • Chicago Fire (2022).
  • Aston Villa (2022-2024).
  • Al-Nassr (2024-2025).
  • Fenerbahce (2025-2026).
  • Zenit de San Petersburgo (2026).
  • Benfica (2026).
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Además, Jhon Durán no solo ha hecho parte de la Selección Colombia absoluta, sino que también integró los planteles Sub-17 y Sub-20.

Las estadísticas indican que Jhon Durán ha jugado 207 partidos en sus clubes y ha anotado 57 goles.

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