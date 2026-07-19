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¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 19 de julio de 2026!

Los temblores se han sentido desde la madrugada de este domingo. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 19 de 2026
01:10 p. m.
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Este domingo 19 de julio de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos cinco temblores en el país.

El primer movimiento telúrico fue a las 12:26 de la madrugada, mientras que el más reciente se sintió sobre las 8:30 de la mañana.

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Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 19 de julio de 2026

8:30 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santnader.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 187 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Villanueva (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de julio de 2026?

  • 12:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 3:12 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 15 de Hato (Santander) y a 17 de Palmar (Santander).

  • 3:57 a.m.

Epicentro: Bajo Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 39 de Medio Baudó (Chocó) y a 45 de Alto Baudó (Chocó).

  • 8:24 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 31 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 41 de Puerto Parra (Santander).

En Venezuela también tembló hoy 19 de julio de 2026: ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores en Venezuela y los epicentros fueron los siguientes:

  • 3:54 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 122 kilómetros de Barcelona (Venezuela), a 153 de Cumaná (Venezuela) y a 160 de La Guaira (Venezuela).

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  • 8:32 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 54 kilómetros de Ciudad Ojeda (Venezuela), a 56 de Tía Juana (Venezuela) y a 56 de Cabimas (Venezuela).

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