¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 19 de julio de 2026!
Los temblores se han sentido desde la madrugada de este domingo. Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
01:10 p. m.
Este domingo 19 de julio de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos cinco temblores en el país.
El primer movimiento telúrico fue a las 12:26 de la madrugada, mientras que el más reciente se sintió sobre las 8:30 de la mañana.
¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 19 de julio de 2026
8:30 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santnader.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 187 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Villanueva (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de julio de 2026?
- 12:26 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 3:12 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 126 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 15 de Hato (Santander) y a 17 de Palmar (Santander).
- 3:57 a.m.
Epicentro: Bajo Baudó, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 39 de Medio Baudó (Chocó) y a 45 de Alto Baudó (Chocó).
- 8:24 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 103 kilómetros.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 31 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 41 de Puerto Parra (Santander).
En Venezuela también tembló hoy 19 de julio de 2026: ¿dónde?
El Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores en Venezuela y los epicentros fueron los siguientes:
- 3:54 a.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 4.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 122 kilómetros de Barcelona (Venezuela), a 153 de Cumaná (Venezuela) y a 160 de La Guaira (Venezuela).
- 8:32 a.m.
Epicentro: Venezuela.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 54 kilómetros de Ciudad Ojeda (Venezuela), a 56 de Tía Juana (Venezuela) y a 56 de Cabimas (Venezuela).