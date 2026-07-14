Se reveló la posición que ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras la eliminación vs. Suiza

La Selección Colombia terminó su participación en el Mundial 2026 en octavos de final.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sumaron 7 puntos en la fase de grupos y fueron líderes tras ganarle 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo y empatar 0-0 con Portugal.

En los dieciseisavos de final, la Selección Colombia tuvo como rival a la Ghana dirigida por Carlos Queiroz y se impuso 1-0 con un gol de Jhon Arias al minuto 14.

Mientras tanto, el enfrentamiento en los octavos de final fue vs. Suiza y, tras el 0-0 que perduró durante 120 minutos, la 'tricolor' cayó 4-3 en la tanda de penales.

En medio de ese panorama, la Selección Colombia disputó cinco partidos en la Copa del Mundo y obtuvo un saldo de tres victorias y dos empates. ¿Cuál fue su posición final tras ese rendimiento?

Esta fue la posición oficial de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Teniendo en cuenta las rondas jugadas y los puntos sumados en la Copa del Mundo, la Selección Colombia fue décima en el certamen disputado en Canadá, Estados Unidos y México.

La tabla, a falta de que se jueguen las semifinales y la gran final, está así:

Francia: 18 puntos. Argentina: 16 puntos. España: 16 puntos. Inglaterra: 16 puntos. Noruega: 12 puntos (llegó a cuartos de final). Bélgica: 11 puntos (llegó a cuartos de final). Marruecos: 11 puntos (llegó a cuartos de final). Suiza: 11 puntos (llegó a cuartos de final). México: 12 puntos (llegó a octavos de final). Colombia: 11 puntos (llegó a octavos de final). Brasil: 10 puntos. Estados Unidos: 9 puntos. Portugal: 8 puntos. Canadá: 7 puntos. Egipto: 6 puntos.

¿Qué pasaría en la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026?

Luego de la participación en la Copa del Mundo, en la Selección Colombia se está analizando la continuidad de Néstor Lorenzo debido a que su contrato finaliza el 31 de julio de 2026.

No obstante, de acuerdo con lo que se ha revelado, el comité directivo de la Federación Colombiana de Fútbol lo respalda y, por ende, el estratega argentino continuaría liderando el proceso de la 'tricolor'.