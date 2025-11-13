VIDEO: así fueron los graves disturbios que los hinchas del Real Cartagena causaron dentro del Estadio Jaime Morón

El Estadio Jaime Morón, en donde Real Cartagena oficia como local, fue un escenario de fuertes disturbios en la noche del 12 de noviembre de 2025.

Los 'heroicos' estaban jugando vs. Real Cundinamarca, por la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II 2025, pero el partido tuvo que ser suspendido sobre el minuto 88.

La razón fue que, a raíz del empate que dejó a Real Cartagena prácticamente sin posibilidades de ascender, un grupo de hinchas comenzaron a arrancar las sillas del Estadio Jaime Morón e intentaron invadir la cancha para increpar a los jugadores.

Por lo tanto, los futbolistas de Real Cartagena y Real Cundinamarca tuvieron que correr a los camerinos para resguardarse y proteger su integridad.

En video: así fueron los disturbios de los hinchas del Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón

En los videos que comenzaron a circular casi que de inmediato en las redes sociales, se puede observar que varios hinchas del Real Cartagena comenzaron a arrojar las sillas a la cancha apenas las quitaron de las graderías.

Además, algunos intentaron acercarse al césped y los ánimos no pudieron calmarse a pesar de que algunos jugadores trataron de interceder.

En consecuencia, las autoridades intervinieron de inmediato y activaron gases lacrimógenos para dispersar los disturbios y recuperar el orden.

Los videos de lo sucedido son los siguientes:

¿Qué pasó en el Estadio Jaime Morón tras los disturbios de los hinchas del Real Cartagena?

Luego de que la Policía se acercó a la tribuna en la que comenzaron los desmanes y controló la situación, los jugadores volvieron a salir al terreno de juego para disputar los minutos de adición.

Sin embargo, el 0-0 permaneció y Real Cartagena, que lleva 13 años en la B y tan solo tiene tres puntos en el actual cuadrangular, quedó al borde de la eliminación.