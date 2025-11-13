Hinchas de Nacional emboscaron a barra de América en Medellín: fuertes imágenes

La previa del partido entre Independiente Medellín y América de Cali, programado para este jueves 13 de noviembre por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay, se ha visto empañada por lamentables hechos de violencia protagonizados por aparentes hinchas de Atlético Nacional. En las horas previas al encuentro, varios aficionados del conjunto escarlata fueron atacados en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el equipo vallecaucano, en el sector de El Poblado, en Medellín.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de cerca de 30 seguidores del América se encontraba realizando un tradicional banderazo de apoyo frente al hotel de concentración, cuando fueron sorprendidos por un grupo de motociclistas que, según testigos, serían simpatizantes de Nacional.

Los agresores arremetieron con piedras, palos y otros objetos contundentes, provocando el caos en plena vía pública. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que los aficionados del equipo caleño corren para refugiarse ante el inesperado ataque.

Violencia también en una clínica de Medellín

Lo que parecía un hecho aislado se extendió minutos después a otra zona de la ciudad. En el barrio Las Vegas, se registraron nuevas confrontaciones entre aficionados, esta vez al interior de una clínica. En videos que rápidamente se viralizaron, se observa a varios hombres agrediéndose con cuchillos y objetos metálicos, en una escena que ha sido calificada por los usuarios como “aterradora”.

Las autoridades locales informaron que se desplegó un operativo especial para controlar la situación y garantizar la seguridad de los equipos y sus hinchas durante la jornada. Asimismo, se espera que la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Medellín emitan un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

RELACIONADO La viral celebración de Edwin Cardona tras gol con Atlético Nacional a Águilas Doradas

Preocupación por la seguridad en el fútbol colombiano

Estos hechos de violencia vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad en los estadios y sus alrededores. A pesar de las constantes campañas en favor del respeto y la convivencia, el fútbol colombiano sigue siendo escenario de enfrentamientos entre barras bravas que dejan heridos, miedo y deshonra al deporte.

Mientras tanto, el América de Cali continúa concentrado en su compromiso frente al Medellín, buscando cerrar la fase regular de la Liga BetPlay en medio de un clima de tensión que opaca lo estrictamente deportivo.