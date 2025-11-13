Pasajeros de bus de Transcaribe fueron atacados con piedras por hinchas tras suspensión del partido Real Cartagena vs. Real Cundinamarca

Los disturbios protagonizados por hinchas del Real Cartagena durante el encuentro con el Real Cundinamarca, en el estadio Jaime Morrón, de la capital del departamento de Bolívar, provocaron la suspensión del partido y generaron pánico cerca del recinto deportivo.

Los pasajeros de un bus de la empresa Transcaribe tuvieron que refugiarse bajo sus asientos, la noche de este miércoles, 12 de noviembre, cuando el vehículo en el que se dirigían a sus hogares fue atacado con piedras por la afición.

El conductor compartió un video en el que denunció que no solo causaron destrozos millonarios, también hirieron en la cabeza a uno de sus pasajeros: “Aquí al muchacho me lo agredieron con una piedra, vandalizaron todo el bus y a mí me dieron también con piedras, casi nos matan al pasar por a plaza de toros. Todo el bus fue completamente vandalizado, golpeado”.

Hinchas bloquearon el paso y destrozaron el bus desde afuera:

De acuerdo con el conductor, que se vio obligado a dejar el volante para esquivar las piedras, el paso fue bloqueado, en ambos sentidos, antes de que empezarán a atacarlos. En un video conocido por Noticias RCN explicó:

“Aún se sienten los nervios. Gracias a Dios pudimos movernos, porque cerraron la vía con vallas. El panorámico, mi puesto de trabajo, todo lo rompieron con piedras, al punto en el que tuve que pararme de la silla y esconderme atrás con los usuarios. Fue un momento bastante difícil, pero por suerte no ocurrió una tragedia, pudo ser peor, pero solicitó asistencia, una ambulancia”.

Real Cartagena y Real Cundinamarca volverán a enfrentarse este domingo:

Los desórdenes, que obligaron a detener el partido de la tercera fecha de cuadrangulares con el marcador cero a cero, generan preocupación entre los bogotanos.

Este domingo, 16 de octubre, recibirán al Real Cartagena y al Real Cundinamarca para un segundo encuentro, durante la cuarta fecha, en el estadio de Techo, pero se espera que nuevas medidas sean adoptadas para garantizar la seguridad en el estadio, sus alrededores y el desarrollo del partido.