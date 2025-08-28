Reconocida atleta a nivel mundial estuvo en Colombia y generó revuelo: esta fue la razón de su visita

El recién inaugurado Nike en Bogotá, fue testigo de una visita inesperada para la comunidad deportiva en Colombia. Se trata de Sifan Hassan, atleta global y una de las corredoras más grandes e importantes de la época que visitó suelo nacional, generando revuelo en la comunidad de 'runners'.

La campeona olímpica y múltiple ganadora de maratones internacionales protagonizó un conversatorio privado con corredores locales, creando un ambiente íntimo y cercano que permitió inspirar a la comunidad del running en Colombia. Una experiencia única con un referente mundial.

“El running está creciendo en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción. Ver a tantas personas apasionadas por correr me inspira y me recuerda por qué este deporte conecta a comunidades en todo el planeta. Nike ha sido clave para impulsar este crecimiento. Brinda innovación para los atletas y construye espacios para que las nuevas generaciones puedan soñar en grande”, expresó Sifan Hassan, atleta global de Nike.

¿Quién es Sifan Hassan, atleta que visitó Bogotá?

Sifan Hassan, reconocida mundialmente como la ‘Kipchoge femenina’, ostenta títulos en las maratones de Londres y de Chicago, dos de las carreras más importantes en el mundo. Además, cuenta con medallas olímpicas y récords en las justas deportivas que la consolidan como referente indiscutible en el atletismo.

“Contar con la presencia de Sifan Hassan en Colombia es un honor para todos nosotros y refuerza nuestro compromiso con el performance. Este evento nos motiva a seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades del running en Colombia y en toda la región. Esperamos seguir teniendo esta clase de encuentros con nuestros atletas”, aseguró Guido Damiani, Gerente de Running para la región.

Este encuentro no solo nos inspira, sino que refuerza nuestro posicionamiento en performance y nos impulsa a seguir conectando con las comunidades de running en el país. En los próximos meses, más atletas y deportistas de Nike asistirán a Nike Rise Calle 82 para fomentar estos espacios y acercarse a las comunidades.

Palmarés de Sifan Hassan

Juegos Olímpicos

Tokio 2020:

Medalla de oro en 5000 metros.

Medalla de oro en 10,000 metros.

Medalla de bronce en 1500 metros.

París 2024

Medalla de oro en maratón.

Medalla de bronce en 5000 metros.

Medalla de bronce en 10,000 metros.

Campeonatos Mundiales

Doha 2019

Medalla de oro en 1500 metros.

Medalla de oro en 10,000 metros.

Budapest 2023

Medalla de plata en 5000 metros.

Medalla de bronce en 1500 metros.

Pekín 2015

Medalla de bronce en 1500 metros

Londres 2017