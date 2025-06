Estas serían las fechas en las que se disputaría la gran final de la Liga BetPlay I 2025: hay polémica

El domingo 15 de junio no solo quedó confirmado el primer finalista de la Liga BetPlay I 2025, sino que también se conoció cuáles son las fechas en las que se podrían disputar los dos partidos de la gran final.

Desde las 6:15 de la tarde, Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, enfrentó a Deportes Tolima y selló su clasificación a la final. Los 'poderosos' comenzaron ganando al minuto 18 con un soberbio remate de media distancia de Léider Berrío, pero los 'pijaos' encontraron el empate al minuto 70 por intermedio de Gonzalo Lencina.

Sin embargo, cuando parecía que todo iba a finalizar en empate y que el clasificado del cuadrangular A se definiría en la fecha 6, Juan David Arizala enganchó en el minuto 93 dentro del área, se perfiló para rematar con su pie izquierdo y venció el arco de Cristopher Fiermarin.

Por lo tanto, los dirigidos por Alejandro Restrepo ya están instalados en los dos partidos definitivos del semestre y tendrán que esperar cuál será su rival, teniendo en cuenta que Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Once Caldas todavía tienen posibilidades.

En medio de esa coyuntura, comenzó a hablarse de las posibles fechas en las que se jugará esa gran final de la Liga BetPlay I 2025 y en el Vbar Caracol revelaron las fechas que, al parecer, más llaman la atención.

Estas son las fechas en las que se jugaría la final de la Liga BetPlay I 2025

Según la información preliminar, la final de ida de la Liga BetPlay I 2025 se disputaría el lunes 23 de junio, mientras que el partido de vuelta se jugaría el sábado 28 de junio.

Por ahora, los fanáticos no están nada conformes con esa información debido a que no les parece pertinente que se juegue un lunes y no un domingo. No obstante, la explicación de la Dimayor sería que ese 23 de junio es festivo.

Aunque, restaría esperar que el ente encargado del Fútbol Profesional Colombiano confirme a través de sus canales de comunicación que definitivamente esas serán las fechas escogidas para conocer al nuevo campeón.

Así se jugará la fecha 5 del cuadrangular B de la Liga BetPlay I 2025

A diferencia del cuadrangular A, en donde ya todo quedó definido, el cuadrangular B aún se encuentra abierto. Millonarios, que tiene el punto invisible, es líder con 6 unidades, Independiente Santa Fe es segundo también con seis unidades, Atlético Nacional es tercero con cinco puntos y Once Caldas es cuarto con cuatro puntos.

La quinta fecha de este grupo se disputará este lunes 16 de junio y los partidos están programados para los siguientes horarios: