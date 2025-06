Caos en Independiente Santa Fe: se filtró que cuatro jugadores están apartados del primer equipo

Aunque Independiente Santa Fe clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I 2025, no se encuentra viviendo un buen momento.

La institución 'cardenal' perdió 6-1 vs. Alianza en la última fecha del 'todos contra todos' y también cayó en la primera fecha del cuadrangular B.

Su rival fue Millonarios y el partido finalizó 0-1 en contra con un gol de Radamel Falcao García al minuto 44.

En medio de esa compleja coyuntura, Mariano Olsen, el reconocido periodista, reveló este 2 de junio que, después de la derrota 6-1 vs. Alianza, cuatro jugadores se encuentran apartados del plantel principal de Independiente Santa Fe. ¿Quiénes son?

Estos son los cuatro jugadores de Independiente Santa Fe que estarían apartados del plantel principal

Para el partido vs. Alianza, Jorge Bava, el director técnico uruguayo, tomó la decisión de utilizar una nómina alterna debido a que la institución 'cardenal' ya había clasificado a los cuadrangulares.

Sin embargo, los jugadores escogidos no tuvieron un buen rendimiento y recibieron una goleada histórica en Valledupar. De esa manera, según Mariano Olsen, cuatro de los que fueron alineados se encuentran apartados del plantel principal desde hace una semana.

"En Santa Fe, Kevin Cuesta, Omar Albornoz, Jordy Monroy y Leandro Angulo, se entrenaron durante la última semana con algunos jugadores sub-20, separados del grupo de titulares y suplentes", escribió el periodista en su cuenta de X.

Dos jugadores de Independiente Santa Fe podrían ser baja vs. Once Caldas, en la segunda fecha de los cuadrangulares

El partido vs. Millonarios no solo finalizó con derrota, sino que también con dos jugadores con molestias físicas. En consecuencia, lo más seguro es que no puedan estar disponibles para la próxima fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025.

Se trata de Alexis Zapata y Ángelo Rodríguez. El primero habría presentado un esguince en el hombro, mientras que el segundo la misma lesión, pero en uno de sus tobillos.