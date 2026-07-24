Revelaron nuevo video de las explosivas palabras que Messi le habría dicho a Cucurella

En la final del Mundial 2026, Lionel Messi y Marc Cucurella protagonizaron un momento tensionante.

Justo cuando expulsaron a Enzo Fernández, Lionel Messi se acercó al árbitro y Marc Cucurella también entró en la escena.

En ese momento, el defensa español le hizo una pregunta al '10' y se llevó la mano a la boca por unos segundos. Por lo tanto, el astro argentino pidió de inmediato su expulsión para intentar que el partido quedara equiparado.

Sin embargo, la terna arbitral determinó que Marc Cucurella no debía ser sancionado y fue desestimada la petición de la tarjeta roja.

No obstante, en los últimos días se ha conocido que ese no habría sido el único cruce entre Messi y Cucurella, sino que, al parecer, el intercambio de palabras fue constante a lo largo de la final.

Video: esto le habría dicho Lionel Messi a Marc Cucurella durante la final del Mundial 2026

En una grabación que continúa siendo viral en redes sociales, se ha podido apreciar que Lionel Messi le habría dicho lo siguiente al defensa que ahora defenderá los colores del Real Madrid:

¿Estás contento? Decí la verdad, decí la verdad. Sos contestón.

¿Contento con tu gol? Lo dudo.

Cucu, te la pasas llorando todos los partidos.

Además, el '10' también le habría pedido tranquilidad a su equipo y habría querido que Julián Álvarez soltara el balón más rápido.

Todo se puede ver en el siguiente video:

Este fue el mensaje de Messi tras la final vs. España

En su cuenta de Instagram, Lionel Messi reconoció su dolor por no poder ser bicampeón del mundo, pero también elogió el proyecto liderado por Lionel Scaloni.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", escribió.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", añadió.